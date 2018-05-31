На что пойдет София, ради прокладки "Турецкого потока" через Болгарию?

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Слова президента Российской Федерации Владимира Путина о возможности прокладывания газопровода "Турецкий поток" по территории Болгарии не должны восприниматься Софией в качестве окончательного решения — прежде чем Россия пойдет на это, Москве потребуются железные гарантии.

Все помнят, что из-за действий Болгарии уже был сорван "Южный поток" — остановленное строительство этого газопровода стоило России восемьсот миллионов евро. Этот горький опыт не может быть повторен — считает Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности.

"Теперь болгары осознали, что "проспали свое счастье", поэтому они очень заинтересованы в таком себе "Болгарском потоке". Но в проекте "Турецкого потока" уже обозначено, что транзит будет вестись к греческой границе. А София, как следует из заявления Путина, может рассчитывать на продолжение "Турецкого потока" по своей территории. Это довольно выгодная перспектива для РФ — так можно будет охватить дополнительные страны Восточной Европы, а также полностью свести на нет необходимость украинской "трубы"", — цитирует Юшкова федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

Но прежде чем начинать какое-то фактическое сотрудничество с Болгарией, Кремлю нужны надежные гарантии. В частности — финансовые. Потому что очевидно, что участие Болгарии в "Турецком потоке" наткнется на агрессивное противодействие со стороны США.