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Эксперт прокомментировал видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой

Четверг, 31 Мая 2018 10:48
Эксперт прокомментировал видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой Фото из открытых источников

Вооруженные силы Украины понесли крупные потери под Горловкой — армии ДНР, как сообщает Федеральное агентство новостей, удалось уничтожить командный пункт двадцать четвертого батальона ВСУ. В Интернете появилась видеозапись с догорающей украинской военной техникой — смотрите видео ниже.

 

Ополченцы уничтожили командный пункт, склад боеприпасов, две бронемашины пехоты, грузовой автомобиль, а также несколько единиц специальной техники — пишет зарегистрированный под никнеймом Ophidian Asp пользователь FB, который выложил видео.

 

Рост эскалации в районе Горловки, напомним, начался полторы недели назад — тогда же появились данные, согласно которым в Киеве решили активизировать активные боевые действия в Донбассе просто для того, чтобы создать негативный информационный фон накануне Чемпионата мира по футболу 2018, который совсем скоро начнется в России.

 

"Глядя на догорающую украинскую технику, можно говорить лишь о том, что любые провокации Киева обречены на полный провал. Но это, конечно, не избавит Донбасс от новых провокаций — понятно, что в Киеве будут устраивать новые кровавые атаки, намереваясь дестабилизировать ситуацию", — говорит Сергей Простаков, представитель аналитического клуба "Будущее сегодня" и эксперт фонда "Народная дипломатия".

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Донбасс
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