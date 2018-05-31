Эксперт прокомментировал видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой

Вооруженные силы Украины понесли крупные потери под Горловкой — армии ДНР, как сообщает Федеральное агентство новостей, удалось уничтожить командный пункт двадцать четвертого батальона ВСУ. В Интернете появилась видеозапись с догорающей украинской военной техникой — смотрите видео ниже.
Ополченцы уничтожили командный пункт, склад боеприпасов, две бронемашины пехоты, грузовой автомобиль, а также несколько единиц специальной техники — пишет зарегистрированный под никнеймом Ophidian Asp пользователь FB, который выложил видео.
Рост эскалации в районе Горловки, напомним, начался полторы недели назад — тогда же появились данные, согласно которым в Киеве решили активизировать активные боевые действия в Донбассе просто для того, чтобы создать негативный информационный фон накануне Чемпионата мира по футболу 2018, который совсем скоро начнется в России.
"Глядя на догорающую украинскую технику, можно говорить лишь о том, что любые провокации Киева обречены на полный провал. Но это, конечно, не избавит Донбасс от новых провокаций — понятно, что в Киеве будут устраивать новые кровавые атаки, намереваясь дестабилизировать ситуацию", — говорит Сергей Простаков, представитель аналитического клуба "Будущее сегодня" и эксперт фонда "Народная дипломатия".
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