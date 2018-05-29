Израильская система ПВО за день сбила более 35 запущенных из сектора Газа ракет

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Израильская система ПВО "Железный купол" во вторник перехватила не менее 35 ракет, запущенных по Израилю радикалами из сектора Газа. Об этом сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"Система ПВО перехватила не менее 35 ракет и снарядов, - сказал он. - За вторник по Израилю было выпущено наибольшее количество ракет за один день с лета 2014 года, когда в секторе проходила военная операция "Нерушимая скала".

Сирены воздушной тревоги прозвучали во вторник в районе города Ашкелон (население около 100 тыс. человек - прим ред). "В региональном совете Шаар ха-Негева и районе Ашкелона были активированы сирены воздушной тревоги, - говорится в сообщении армейской пресс-службы. - Еще одна сирена прозвучала в промышленной зоне Ашкелона и региональном совете Хоф-Ашкелон (пригороды Ашкелона - прим. ред)".

Утром во вторник по приграничным с палестинским анклавом районам еврейского государства радикалы из сектора Газа запустили не менее 28 ракет и минометных снарядов, сообщила ранее пресс-служба израильской армии. Одна из них разорвалась на территории детского сада, где на момент попадания не было детей. Часть ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол", пишет ТАСС.

В ответ Армия обороны Израиля наносит удары по целям группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные сообщили, что "армия в настоящий момент действует в секторе Газа, взрывы, которые слышны в этом районе, связаны с этой деятельностью". Израильские СМИ указывают, что самолеты ВВС Израиля наносят удары по военным целям как в секторе Газа, так и по морским объектам на побережье палестинского приморского анклава.