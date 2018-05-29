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Израильская система ПВО за день сбила более 35 запущенных из сектора Газа ракет

Вторник, 29 Мая 2018 16:55
Израильская система ПВО за день сбила более 35 запущенных из сектора Газа ракет Фото из открытых источников

Израильская система ПВО "Железный купол" во вторник перехватила не менее 35 ракет, запущенных по Израилю радикалами из сектора Газа. Об этом сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

 

"Система ПВО перехватила не менее 35 ракет и снарядов, - сказал он. - За вторник по Израилю было выпущено наибольшее количество ракет за один день с лета 2014 года, когда в секторе проходила военная операция "Нерушимая скала".

 

Сирены воздушной тревоги прозвучали во вторник в районе города Ашкелон (население около 100 тыс. человек - прим ред). "В региональном совете Шаар ха-Негева и районе Ашкелона были активированы сирены воздушной тревоги, - говорится в сообщении армейской пресс-службы. - Еще одна сирена прозвучала в промышленной зоне Ашкелона и региональном совете Хоф-Ашкелон (пригороды Ашкелона - прим. ред)".

 

Утром во вторник по приграничным с палестинским анклавом районам еврейского государства радикалы из сектора Газа запустили не менее 28 ракет и минометных снарядов, сообщила ранее пресс-служба израильской армии. Одна из них разорвалась на территории детского сада, где на момент попадания не было детей. Часть ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол", пишет ТАСС.

 

В ответ Армия обороны Израиля наносит удары по целям группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные сообщили, что "армия в настоящий момент действует в секторе Газа, взрывы, которые слышны в этом районе, связаны с этой деятельностью". Израильские СМИ указывают, что самолеты ВВС Израиля наносят удары по военным целям как в секторе Газа, так и по морским объектам на побережье палестинского приморского анклава.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Израиль сектор Газа
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