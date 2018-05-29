Вторник 29 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Почему Европе не обойтись без России, рассказали в бундестаге

Почему Европе не обойтись без России, рассказали в бундестаге

Вторник, 29 Мая 2018 08:27
Почему Европе не обойтись без России, рассказали в бундестаге Фото из открытых источников

Европе нужно активизировать сотрудничество с Россией, так как без нее невозможно решить целый ряд международных вопросов, пишет в статье для газеты Frankfurter Allgemeine вице-президент бундестага, член Социал-демократической партии Германии Томас Опперман.

 

"Нам нужна новая совместная инициатива по реализации Минских соглашений с целью возобновления мирного процесса на Украине. Германия и Евросоюз вместе с Россией должны работать над сдерживанием угрозы для Израиля со стороны Ирана и сохранением ядерной сделки. Послевоенное устройство Сирии возможно только при сотрудничестве с Россией, а восстановить страну можно только вместе с Евросоюзом. Также странам необходимо разработать инициативу по разоружению", — считает Опперман.

 

Кроме того, отмечает парламентарий, единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока могло бы стать импульсом для Европы, что особенно актуально на фоне планов Китая по созданию нового Шелкового пути, сообщает РИА Новости.

 

Президент России Владимир Путин, пишет вице-президент бундестага, заинтересован в сотрудничестве с западными партнерами для стимуляции национальной экономики.

 

Ослаблению напряженности между Россией и Германией может поспособствовать чемпионат мира по футболу, если представители стран встретятся в неформальной обстановке, считает Опперман. Поэтому футбольная команда бундестага собирается провести матч с коллегами из российской Госдумы еще до начала чемпионата мира, отмечает депутат в своей статье.

 

При этом, считает Опперман, не следует забывать о разногласиях с Москвой, в частности по украинскому конфликту, вопросу Крыма, ситуации в Сирии и "кибератакам" российских хакеров на западные страны.

 

Ранее сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявляла, что сближение с Россией отвечает интересам Европы, так как это позволит обеспечить безопасность и добиться разоружения. Политик призвала покончить с "ледниковым периодом в отношениях с Москвой".

 

"Санкции в основном вредят европейским и немецким предприятиям. Так что в наших интересах их отменить", — сказала она.

 

Отношения России и западных стран резко ухудшились четыре года назад в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел санкции. Российская сторона приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение. В МИД не раз подчеркивали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.

 

Две недели назад в резиденции Бочаров Ручей в Сочи прошла встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина. Президент России назвал переговоры с немецким канцлером содержательными и своевременными. Канцлер, в свою очередь, отметила, что в интересах Берлина поддерживать хорошие отношения с Москвой.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Европа Россия
Главное за сутки
В России взлетели цены на бензин В России взлетели цены на бензин В России за неделю с 21 по 27 мая заметно выросли цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. Цены топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла…
Врачи не верили, что Скрипали выживут после отравления Врачи не верили, что Скрипали выживут после отравления Лечащий врач бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые пострадали в результате отравления в английском Солсбери, не рассчитывал на то, что его пациенты смогут выжить. Об этом…
Почему Европе не обойтись без России, рассказали в бундестаге Почему Европе не обойтись без России, рассказали в бундестаге Европе нужно активизировать сотрудничество с Россией, так как без нее невозможно решить целый ряд международных вопросов, пишет в статье для газеты Frankfurter Allgemeine вице-президент бундестага, член Социал-демократической партии Германии Томас…

Читайте также
Бои под Горловкой - отвлекающий маневр: Откуда ВСУ атакует Донбасс? Бои под Горловкой - отвлекающий маневр: Откуда ВСУ атакует Донбасс? Активность Вооруженных сил Украины, наблюдаемая в районе Горловки, может быть лишь хитрым отвлекающим маневром — говорит Борис Рожин, военный эксперт и главред центра "Кассад", поделившийся соображениями с ресурсом politexpert.net Украинские…
Киев собирается реализовать в Донбассе грузинский сценарий Киев собирается реализовать в Донбассе грузинский сценарий Вооруженные силы Украины могут начать новое наступление на Донбасс — перспектива обострения боевых действий замаячила с увеличенной интенсивностью после того, как ВСУ начали демонстрировать активность в районе Горловки. В украинском…
Морская пехота Украины отказалась надевать новые береты перед Порошенко‍ Морская пехота Украины отказалась надевать новые береты перед Порошенко‍ Украинские морские пехотинцы не стали менять черные береты не головные уборы цвета морской волны — открытый демарш, при этом, был осуществлен непосредственно перед президентом Украины Петром Порошенко. Последний, напомним, ранее…
Тель-Авив обвинил Сирию в применении ПВО против израильских самолетов‍ Тель-Авив обвинил Сирию в применении ПВО против израильских самолетов‍ Сирийские противовоздушные комплексы выпустили более сотни ракет по израильским самолетам, которые в ночь на десятое мая бомбили принадлежащие Ирану объекты, расположенные на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом общественности поведал…
Фото
Затерянные сады Хелиган Затерянные сады Хелиган

В роскошном поместье в Корнуолле массивный и уникальный сад был восстановлен до своей первоначальной...

Видео

 

Лезгинка сирийского солдата с «Калашниковым»

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

На российском курорте - 11.5%
Съезжу на дачу/в деревню - 21.6%
За границей - 12.3%
Попутешествую по стране - 8.2%
Останусь в городе/У меня не будет отпуска - 43.5%

Всего голосов:: 269

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.