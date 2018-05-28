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Россия ответит на размещение в Польше американской базы

Понедельник, 28 Мая 2018 16:10
Россия ответит на размещение в Польше американской базы Фото из открытых источников

Москва готова реагировать на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ, заявили в Кремле в связи с планами Варшавы создать базу США на территории Польши.

 

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

 

"В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте, - отметил он. - Наоборот - эти экспансионистские действия, конечно же, приводят к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет". "[Создание военной базы США в Польше] Это, конечно, суверенное решение любой страны, если таковое решение принимается, - добавил представитель Кремля. - Но последствия для общей атмосферы безопасности на континенте, конечно, очевидны".

 

Европейское издание газеты Politico со ссылкой на документы, обнародованные министерством обороны Польши, сообщило, что Польша высказала готовность выделить до $2 млрд из своего бюджета для финансирования постоянной военной базы США на своей территории, пишет ТАСС.

 

Сейчас в рамках операции Atlantic Resolve в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. военнослужащих. Они располагают 400 гусеничными машинами, 900 единицами колесной техники, включая 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Россия НАТО
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