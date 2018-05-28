Польша выступила за принятие Украины и Грузии в НАТО‍

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Официальная Варшава поддерживает инициативы, согласно которым в состав Североатлантического Альянса должны быть приняты Украина и Грузия. О том, что Польша поддерживает идеи о вступлении в НАТО Украины и Грузии, заявил Марек Кухчиньский, маршалек (спикер) польского сейма (парламента).

"Мы уверены, что двери в НАТО должны быть открыты для всех держав, которые поддерживают ценности союза. Само-собой, что потенциальные члены НАТО должны осознавать обязанности, которые автоматически вытекают из членства", — заявил Марек Кухчиньский, выступая на сессии парламентской ассамблеи Альянса.

Кухчиньский отметил, что тот факт, что Украина и Грузия до сих пор не входят в состав НАТО, угрожает глобальной безопасности и стабильности. Как именно угрожает — польский парламентарий не пояснил.

Сессия Парламентской ассамблеи НАТО, напомним, стартовала в польской столице в минувшую пятницу, а сегодня ее работа подходит к концу.

Спикер польского сейма добавил, что дальнейшие обсуждения по вопросам сотрудничества между НАТО и Украиной/Грузией будут осуществляться в ходе июльского саммита Североатлантического Альянса.