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Польша выступила за принятие Украины и Грузии в НАТО‍

Понедельник, 28 Мая 2018 14:37
Польша выступила за принятие Украины и Грузии в НАТО‍ Фото из открытых источников

Официальная Варшава поддерживает инициативы, согласно которым в состав Североатлантического Альянса должны быть приняты Украина и Грузия. О том, что Польша поддерживает идеи о вступлении в НАТО Украины и Грузии, заявил Марек Кухчиньский, маршалек (спикер) польского сейма (парламента).

 

"Мы уверены, что двери в НАТО должны быть открыты для всех держав, которые поддерживают ценности союза. Само-собой, что потенциальные члены НАТО должны осознавать обязанности, которые автоматически вытекают из членства", — заявил Марек Кухчиньский, выступая на сессии парламентской ассамблеи Альянса.

 

Кухчиньский отметил, что тот факт, что Украина и Грузия до сих пор не входят в состав НАТО, угрожает глобальной безопасности и стабильности. Как именно угрожает — польский парламентарий не пояснил.

 

Сессия Парламентской ассамблеи НАТО, напомним, стартовала в польской столице в минувшую пятницу, а сегодня ее работа подходит к концу.

 

Спикер польского сейма добавил, что дальнейшие обсуждения по вопросам сотрудничества между НАТО и Украиной/Грузией будут осуществляться в ходе июльского саммита Североатлантического Альянса.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости НАТО
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