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Польша готова оплатить размещение американской военной базы

Понедельник, 28 Мая 2018 08:05
Польша готова оплатить размещение американской военной базы Фото из открытых источников

Власти Польши готовы заплатить до $2 млрд за размещение на своей территории постоянной военной базы США. Об этом пишет польский портал Onet со ссылкой на документ министерства обороны.

 

«Польша предложила предоставить $1,5-2 млрд, чтобы покрыть расходы на размещение одной танковой дивизии США или эквивалентных [по объему] вооруженных сил в Польше», — говорится в документе.

 

Польское оборонное ведомство готово потратить средства на создание необходимой инфраструктуры, а также на размещение родственников американских военнослужащих.

 

Предложенный план, в котором также указано предполагаемое местоположение базы, был направлен в Белый дом и американский конгресс, пишет Газета.ру.

 

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что готов увеличить военное присутствие США в Польше.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Польша НАТО
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