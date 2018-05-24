Морская пехота Украины отказалась надевать новые береты перед Порошенко‍

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Украинские морские пехотинцы не стали менять черные береты не головные уборы цвета морской волны — открытый демарш, при этом, был осуществлен непосредственно перед президентом Украины Петром Порошенко.

Последний, напомним, ранее заявлял о формировании новой морской пехоты в составе ВМС Украины — отличительной особенностью украинской морской пехоты нового образца стали береты цвета морской волны — они, по словам пана Порошенко, должны ассоциироваться со штормом на Азовском или Черном море.

Церемония смены формы морской пехоты состоялась в Николаеве двадцать третьего мая — активное участие в мероприятии принимал и президент. И все бы прошло гладко, если бы не морские пехотинцы одного из батальонов, которые появились в традиционных черных беретах, устроив тем самым демарш.

Происшествие уже получило комментарии со стороны официальных представителей украинских военно-морских сил. Олег Чалик, глава представительства ВМС ВСУ, заявил, что открытое неповиновение было продемонстрированы бойцами, большая часть которых находится в запасе. "Это личная позиция конкретно этих морских пехотинцев", — добавил представитель ВМС ВСУ.