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Активность Вооруженных сил Украины, наблюдаемая в районе Горловки, может быть лишь хитрым отвлекающим маневром — говорит Борис Рожин, военный эксперт и главред центра "Кассад", поделившийся соображениями с ресурсом politexpert.net

Украинские СМИ, напомним, распространили информацию о планах Киева провести операцию по захвату Горловки — город, согласно якобы инсайдерским сведениям, собираются занять без боя, захватив стратегические высоты в его окрестностях.

"ВСУ планируют двигаться по так называемой серой зоне, то есть, захватывать высоты вокруг города. Предполагается, что в таком случае ополченцы будут вынуждены уйти из Горловки без боя, так как тактическая обстановка не позволит силам Донбасса одержать победу без колоссальных жертв", — говорят эксперты.

Комментируя это, Борис Рожин отмечает, что ситуация выглядит довольно туманным образом. Активизация киевских сил в районе Горловки действительно указывает на наличие у ВСУ какого-то "хитрого плана", но вот в чем конкретно заключается этот план — сказать пока что трудно. Может случиться так, что воспользовавшись отвлечением внимания на Горловку, киевские силовики ударят по Донецку с другой стороны — например, с юга.