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Иностранные журналисты посетят ядерный полигон в КНДР завтра

Вторник, 22 Мая 2018 09:58
Иностранные журналисты посетят ядерный полигон в КНДР завтра Фото из открытых источников

Ядерный полигон, расположенный в северной части Корейской Народной Демократической Республики, станет местом паломничества иностранных журналистов — представители прессы, как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, посетят военный объект завтра, если позволят погодные условия.

 

"Если будет подходящая погода, то журналисты попадут на ядерный полигон утром в среду, двадцать третьего мая", — говорится в заявлении, распространенном ЦТАК.

 

Ранее появилась информация, согласно которой Северная Корея закроет ядерный полигон "Пхунгери" — соответствующие действия, как сообщалось, будут осуществляться с двадцать третьего по двадцать пятое мая.

 

"Будут уничтожены входы на полигон, а также все важные объекты его инфраструктуры — здание НИИ, охранные посты, и, главное, шахта полигона. Объект покинут все ученые и охранники, а также иные сотрудники", — заявлял официальный Пхеньян.

 

Самолет с журналистами, которые будут освещать закрытие ядерного полигона в КНДР, уже приземлился на территории страны. Среди представителей СМИ, как особенно подчеркивается, почему-то не оказалось журналистов из Южной Кореи, но есть сотрудники российских, британских и китайских изданий.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости КНДР
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