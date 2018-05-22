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МИД Украины допустил обмена Вышинского на Сенцова

Вторник, 22 Мая 2018 08:12
МИД Украины допустил обмена Вышинского на Сенцова Фото из открытых источников

Киев готов рассмотреть все варианты для освобождения из российской тюрьмы украинца Олега Сенцова, в том числе его обмен на главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

 

"Главная цель, как для МИД, так и для правительства — это освобождение политзаключенных. Если это произойдет с помощью любой третьей страны — мы будем только рады. Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей… Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается", — ответила Беца на вопрос журналистов о возможности обмена Вышинского на Сенцова, ее слова приводит украинский Пятый канал.

 

Сама Беца позднее уточнила позицию МИД. "Неправильная и некорректная цитата, главная цель как для МИД, так и для правительства — освобождение политзаключенных", — написала она в Twitter.

 

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев ранее, говоря о возможности обмена, заявил, что в данный момент "все средства хороши" и журналист должен быть на свободе, но решение должен принять сам Вышинский. При этом он обратил внимание, что Сенцов осужден за терроризм и подрывную деятельность, а Вышинский ничем подобным не занимался, "то есть этот обмен будет, конечно же, не эквивалентным, заведомо".

 

Украинец Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму, напоминает РИА Новости. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения. В начале прошлой недели Сенцов заявил администрации колонии на Ямале, где отбывает наказание, об отказе от приема пищи.

 

Задержание и обыски

 

Главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

 

По словам жены задержанного, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.

 

Многочасовые обыски также прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

 

Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без права внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

 

Реакция в России и мире

 

В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву несколько нот протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

 

В ОБСЕ выразили серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей. Задержание Вышинского также осудили в международной организации "Репортеры без границ".

 

В пятницу в центре Москвы перед зданием посольства Украины прошла согласованная акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина. В ней приняли участие более 200 человек.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги обмен Лента новостей Украины
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