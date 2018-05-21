США угрожают Ирану самыми жесткими санкциями в истории

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Соединенные Штаты намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс.

Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в неправительственном фонде "Наследие" в американской столице с программной речью, посвященной политике американской администрации в отношении Ирана, сообщает ТАСС.

"Во-первых, мы окажем беспрецедентное финансовое давление на режим. Лидеры в Тегеране не должны сомневаться в серьезности наших намерений <...>. Санкции будут только усиливаться и становиться все более болезненными в том случае, если режим не изменит свой курс <...>", - сказал шеф американской дипломатии. По его словам, выбранный нынешним руководством Ирана курс является "неприемлемым и непродуктивным".

"СВПД лишь откладывал появление у Ирана способности разрабатывать ядерное оружие", - заявил глава внешнеполитического ведомства США. С его точки зрения, ядерная сделка с Ираном "не гарантировала безопасность американского народа". "Больше этого не будет. <...> Не будет больше беспрепятственного расширения мощи Ирана", - сказал Помпео.

Вместе с тем, по словам госсекретаря, США готовы и желают заключить с Ираном новое соглашение по его ядерной программе. "Как отметил две недели назад президент Дональд Трамп, он готов и желает договориться о новой сделке. Но не сделка является нашей целью. Наша цель - защитить американский народ. Любое новое соглашение должно гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия и что он откажется от злонамеренного поведения", - указал Помпео.

"В обмен на крупные изменения со стороны Ирана Соединенные Штаты готовы предпринять действия, идущие на благо иранскому народу. Эти сферы действий включают различные аспекты. Мы готовы прежде всего отменить компоненты всех наших санкций в отношении [иранского] режима. На этом этапе мы будем счастливы восстановить полные дипломатические и торговые отношения с Ираном. И мы готовы обеспечить Ирану доступ к передовым технологиям. Кроме того, мы будем готовы поддержать модернизацию и реинтеграцию иранской экономики в международную экономическую систему", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

Однако, как предупредил Помпео, США намерены пойти на смягчение режима санкций только в случае ощутимых изменений в политике Тегерана. "Смягчение санкций последует только тогда, когда мы увидим осязаемые... и устойчивые сдвиги в политике Ирана", - подчеркнул он. "Ирану придется сделать выбор: или сражаться, чтобы сохранить свою экономику у себя в стране, или продолжать растрачивать свое богатство на боевые действия за рубежом. И для того, и для другого у него не будет ресурсов", - сказал госсекретарь.

Условия США

В целом госсекретарь выдвинул 12 условий заключения нового соглашения с Ираном. Среди перечисленных Помпео требований: "Иран должен прекратить работы по обогащению урана и никогда не заниматься переработкой плутония. Иран должен остановить распространение баллистических ракет и дальнейшую разработку ракет, способных нести ядерное оружие. Иран должен прекратить оказывать поддержку террористическим группировкам, действующим на Ближнем Востоке. Иран должен вывести все силы, находящиеся под иранским командованием, из Сирии".

Нынешняя американская администрация хотела бы заключить новую сделку с Ираном в форме двустороннего договора, который потребовалось бы направлять на одобрение Конгресса США. "В отличие от предыдущей администрации [США], мы хотим включить [в подготовку потенциального нового соглашения с Ираном] Конгресс, чтобы тот был партнером в данном процессе. Мы хотим, чтобы наши усилия пользовались широкой поддержкой американского народа и пережили администрацию Трампа. Предпочтительным путем вперед является [разработка] договора", - сказал Помпео.