Лиры вместо евро: Италия откажется от валюты ЕС?

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Италия может покинуть экономическую зону евро и вернуться с собственной валюте, если Европейский союз не выполнит ряд требований Рима — Брюссель, в частности, должен освободить Италию от целого ряда ограничений, а также списать ее национальный долг, который составляет уже двести пятьдесят миллиардов долларов.

Соответствующие пункты прописаны в новой экономической программе, которую сформировало новое итальянское правительство. Если требования, которые выдвигает Рим, не будут выполнены, то страна вернется к лире.

"По итогам прошлого года наша экономика прибавила всего полтора процента — и это при том, что средний соответствующий показатель по еврозоне составил два с половиной процента. После первого квартала этого года рост замедлился до 1.4 процентов, а в ЕС, тем временем, сохраняется прежний уровень. Ситуацию нужно в самом оперативном порядке исправлять — для этого мы планируем задействовать политику, которая идет вразрез с традиционными принципами центрального банка ЕС", — говорит Клаудио Борги, экономический представитель "Лиги Севера" (одна из партий, набравших максимальное число голосов на выборах четвертого марта).

Демарш Италии, как отмечают эксперты, ставит Евросоюз в довольно сложное положение. Чем завершится противостояние — пока что не ясно.