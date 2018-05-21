Понедельник 21 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Лиры вместо евро: Италия откажется от валюты ЕС?

Лиры вместо евро: Италия откажется от валюты ЕС?

Понедельник, 21 Мая 2018 12:35
Лиры вместо евро: Италия откажется от валюты ЕС? Фото из открытых источников

Италия может покинуть экономическую зону евро и вернуться с собственной валюте, если Европейский союз не выполнит ряд требований Рима — Брюссель, в частности, должен освободить Италию от целого ряда ограничений, а также списать ее национальный долг, который составляет уже двести пятьдесят миллиардов долларов.

 

Соответствующие пункты прописаны в новой экономической программе, которую сформировало новое итальянское правительство. Если требования, которые выдвигает Рим, не будут выполнены, то страна вернется к лире.

 

"По итогам прошлого года наша экономика прибавила всего полтора процента — и это при том, что средний соответствующий показатель по еврозоне составил два с половиной процента. После первого квартала этого года рост замедлился до 1.4 процентов, а в ЕС, тем временем, сохраняется прежний уровень. Ситуацию нужно в самом оперативном порядке исправлять — для этого мы планируем задействовать политику, которая идет вразрез с традиционными принципами центрального банка ЕС", — говорит Клаудио Борги, экономический представитель "Лиги Севера" (одна из партий, набравших максимальное число голосов на выборах четвертого марта).

 

Демарш Италии, как отмечают эксперты, ставит Евросоюз в довольно сложное положение. Чем завершится противостояние — пока что не ясно.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Италия
Главное за сутки
ФСБ сообщила о раскрытии экстремистской группировки в Крыму ФСБ сообщила о раскрытии экстремистской группировки в Крыму Группу экстремистов, которая была создана по указанию главы "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова, раскрыли в Крыму. По данным ФСБ, экстремистская организация, действовавшая при поддержке СБУ, провели ряд акций, направленных на…
Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы государства, получив более 5,8 миллиона голосов (около 68%), сообщила глава Национального избирательного совета (НИС) Тибисай Лусена. "После подсчета 92,6% бюллетеней при участии…
Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД США нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и разрабатывают ракеты дальностью от 500 до 5 тыс. км. Об этом заявил начальник управления Министерства обороны РФ по…

Читайте также
В Чехии уволили директора производившего «Новичок» НИИ В Чехии уволили директора производившего «Новичок» НИИ Чешский министр обороны Карала Шлехтова освободила в понедельник от должности директора военно-исследовательского института ВС Чехии в городе Брно, в котором был протестирован нервно-паралитический яд А-230, Богуслава Шафаржа. Об этом говорится…
Украина может попасть в черный список Европы Украина может попасть в черный список Европы Попадание в черный список офшоров государств Европейского союза грозит Украине в том случае, если она не проведет ратификацию конвенции о мерах противодействия размыванию налоговой базы и сокрытию прибыли от налогообложения.…
Число погибших в Газе палестинцев возросло до 59 Число погибших в Газе палестинцев возросло до 59 В министерстве здравоохранения Палестины заявили, что число погибших во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа увеличилось до 59 человек. В ведомстве также добавили, что среди погибших…
Руководителя портала РИА Новости Украина этапируют в Херсон Руководителя портала РИА Новости Украина этапируют в Херсон Украинские власти начали этапирование руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения, сообщил по телефону его адвокат. В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры…
Фото
Цветной холм: Радужные горы в Перу Цветной холм: Радужные горы в Перу

Множество пиков в горном формировании Вильканота в Перу имеют необыкновенные цвета, но один из них в...

Видео

 

Королевская свадьба 2018 года Принц Гарри и Меган Маркл

Опрос

Какие темы в СМИ вызывают у вас наибольший интерес?

 

Анекдот дня

После того, как министром сельского хозяйства стал сын директора ФСБ, по-новому заиграли слова «сажать овощи».

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.