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В США произошел второй за сутки инцидент со стрельбой в школе

Суббота, 19 Мая 2018 10:39
В США произошел второй за сутки инцидент со стрельбой в школе Фото из открытых источников

При стрельбе на парковке возле учебного заведения в штате Джорджия погибла одна женщина, еще две получили ранения, сообщила полиция округа Клейтон.

 

Инцидент произошел, когда в старшей школе Маунт-Зайон проходила выпускная церемония.

 

Трех пострадавших доставили в местные больницы, одна из них скончалась вскоре после госпитализации. Состояние двоих раненых пока неизвестно. По данным правоохранителей, никто из них в школе не учился.

 

По словам представителя полиции, к стрельбе привел "спор", сообщает РИА Новости.

 

Стрельба в Техасе

 

Это уже второй случай стрельбы с человеческими жертвами в школах США в пятницу. Ранее при стрельбе в школе в Санта-Фе в Техасе погибли десять человек, еще десять были ранены.

 

Полиция идентифицировала нападавшего, им оказался 17-летний Димитриос Пагуртзис. Подозреваемый собирался покончить с собой. Его поместили в тюрьму округа Галвестон без возможности выхода под залог, предъявив обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

 

Губернатор Грег Эббот сообщил, что молодой человек использовал ружье и револьвер 38-го калибра, которые взял у своего отца. Оружие было ранее приобретено легально. Кроме того, в машине задержанного обнаружили взрывные устройства и коктейли Молотова.

 

Мотивы преступника пока неизвестны.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги США стрельба
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