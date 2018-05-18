Сергей Скрипаль выписан из больницы Солсбери

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший при отравлении нервно-паралитическим веществом в Солсбери, выписан из больницы. Об этом говорится в сообщении английской Национальной службы здравоохранения.
В больнице отказались раскрывать детали лечения, которое получал Сергей Скрипаль, ссылаясь на врачебную тайну, пишет "Ъ".
Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии 4 марта. 12 марта правительство Великобритании заявило, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения «Новичок», разработанным в России, и за покушением «весьма вероятно» стоит Москва. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выводы Лондона.
Российская сторона все предъявленные обвинения отвергает и расценивает действия Лондона как «нечистоплотную попытку британских властей дискредитировать Россию». Москва настаивает на проведении совместного расследования инцидента. Юлия Скрипаль 10 апреля была выписана из больницы и находится в неизвестном месте.
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