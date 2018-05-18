Пятница 18 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Сергей Скрипаль выписан из больницы Солсбери

Сергей Скрипаль выписан из больницы Солсбери

Пятница, 18 Мая 2018 13:03
Сергей Скрипаль выписан из больницы Солсбери Фото из открытых источников

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший при отравлении нервно-паралитическим веществом в Солсбери, выписан из больницы. Об этом говорится в сообщении английской Национальной службы здравоохранения.

 

В больнице отказались раскрывать детали лечения, которое получал Сергей Скрипаль, ссылаясь на врачебную тайну, пишет "Ъ".

 

Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии 4 марта. 12 марта правительство Великобритании заявило, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения «Новичок», разработанным в России, и за покушением «весьма вероятно» стоит Москва. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выводы Лондона.

 

Российская сторона все предъявленные обвинения отвергает и расценивает действия Лондона как «нечистоплотную попытку британских властей дискредитировать Россию». Москва настаивает на проведении совместного расследования инцидента. Юлия Скрипаль 10 апреля была выписана из больницы и находится в неизвестном месте.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Скрипаль Политика
Главное за сутки
Сергей Скрипаль выписан из больницы Солсбери Сергей Скрипаль выписан из больницы Солсбери Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший при отравлении нервно-паралитическим веществом в Солсбери, выписан из больницы. Об этом говорится в сообщении английской Национальной службы здравоохранения. В больнице отказались раскрывать детали лечения,…
Владимир Путин провел в Сочи переговоры с Башаром Асадом Владимир Путин провел в Сочи переговоры с Башаром Асадом Президент РФ Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад провели в четверг переговоры в Сочи. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, как сообщает ТАСС, что Асад…
В ДНР погиб командир батальона ополчения Олег Мамиев В ДНР погиб командир батальона ополчения Олег Мамиев В самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб руководитель батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным Мамай. Об этом писатель и доброволец ДНР Захар Прилепин написал в своем фейсбуке. «Только что на Промке…

Читайте также
Немецкие экологи хотят сорвать строительство "Северного потока — 2" Немецкие экологи хотят сорвать строительство "Северного потока — 2" Союз защиты природы Германии добивается срочного решения суда, чтобы предотвратить начало строительства "Северного потока — 2" в Грайфсвальдском заливе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал NDR.…
Глава MI5 решил пригрозить России изоляцией Глава MI5 решил пригрозить России изоляцией Глава службы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер подготовил речь, в которой указано, что Россию ждет участь «изолированной парии» из-за якобы отравления Сергея Скрипаля. Выдержки из заявления, которое будет представлено в…
В Чехии уволили директора производившего «Новичок» НИИ В Чехии уволили директора производившего «Новичок» НИИ Чешский министр обороны Карала Шлехтова освободила в понедельник от должности директора военно-исследовательского института ВС Чехии в городе Брно, в котором был протестирован нервно-паралитический яд А-230, Богуслава Шафаржа. Об этом говорится…
Украина может попасть в черный список Европы Украина может попасть в черный список Европы Попадание в черный список офшоров государств Европейского союза грозит Украине в том случае, если она не проведет ратификацию конвенции о мерах противодействия размыванию налоговой базы и сокрытию прибыли от налогообложения.…
Фото
Самый красивый край - край озер Лейк-Дистрикт Самый красивый край - край озер Лейк-Дистрикт

Национальный парк Лейк-Дистрикт (Lake District) расположен в северо-западной части Англии в графстве...

Видео

 

Мост наш! Как строили Крымский мост

Опрос

Какие темы в СМИ вызывают у вас наибольший интерес?

 

Анекдот дня

Открытие Крымского моста - это грубое нарушение Россией суверенитета США над Украиной.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.