Понедельник 19 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Между США и КНДР установлен прямой секретный канал связи

Между США и КНДР установлен прямой секретный канал связи

Понедельник, 19 Марта 2018 10:06
Между США и КНДР установлен прямой секретный канал связи Фото из открытых источников

Разведывательные службы Соединенных Штатов Америки установили прямой канал связи с высшим руководством Северной Кореи — сообщает американский тв-канал CBS News, ссылающийся на собственные источники.

 

По данным последних, прямой секретный канал связи, установленный между США и КНДР, позволяет сторонам диалога максимальной оперативно обмениваться информацией.

 

Прямой канал поддерживается прежде всего силами специалистов из Центрального разведывательного управления США. За то, чтобы вести переговоры с Корейской Народной Демократической Республикой в "тихом режиме", выступает Майк Помпео, экс-глава ЦРУ, ныне выдвинутый на пост государственного секретаря США.

 

Помпео уверен, что секретный канал позволит добиться гораздо большей результативности в переговорах, чем официальный дипломатический канал, существующий по линии ООН. Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, если что, делал ставку именно на обычный канал связи с КНДР. Этот подход, как теперь считается в Белом доме, был устаревшим.

 

Накануне, напомним, стало известно о встрече, которая должна состояться этой весной между северокорейским лидером Кин Чен Ыном и американским президентом Дональдом Трампом.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости КНДР

Главное за сутки
После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67% После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67% Действующий президент России Владимир Путин набирает 76,67% голосов на выборах президента после обработки 99,75% бюллетеней, сообщили в ЦИК. Как отметили в Центризбиркоме, действующий глава государства заручился рекордной в своей карьере…
"Накат" Запада на выборы президента России был очевиден и беспрецедентен - Захарова "Накат" Запада на выборы президента России был очевиден и беспрецедентен - Захарова Попытки Запада оказать давление и повлиять на выборы президента в России были очевидны и беспрецедентны. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на официального представителя МИД РФ Мария Захарова в эфире…
Киев предложил высланным из России британским дипломатам работу Киев предложил высланным из России британским дипломатам работу Глава МИД Украины Павел Климкин предложил министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону устроить высланных из России британских дипломатов работать в Киеве. Об этом он написал в твиттере, сообщает Газета.ру. «Предлагаю…

Читайте также
Американка женилась на дочери и сыне и попала в тюрьму Американка женилась на дочери и сыне и попала в тюрьму 46-летняя американка, которая пользуясь разрешающим однополые браки законом, действующим в штате Оклахома, оформила брачный союз с собственной дочерью, попала в поле зрения локальных служб правопорядка. Последние не только аннулировали ее…
Отравление Скрипаля: Посольство отвергло обвинения в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Отравление Скрипаля: Посольство отвергло обвинения в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ У США и Великобритании нет доказательств причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявили в посольстве России в США. "Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться.…
Стивен Хокинг умер: Известный физик скончался на 77-ом году жизни Стивен Хокинг умер: Известный физик скончался на 77-ом году жизни Английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-ом году жизни. Об этом пишет news.mail.ru, со ссылкой на телеканал BBC. Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги «Краткая история…
В Германии мигрантов научат соблазнять европейских женщин В Германии мигрантов научат соблазнять европейских женщин Мигранты из Африки и Ближнего Востока, которых в Германии в последние годы стало гораздо больше, чем обычно, портят немцам статистику по всем преступлениям, но особенно — по связанным с насилием.…
Фото
Самая крупная глициния в японском парке Асикага Самая крупная глициния в японском парке Асикага

Японский парк Асикага (Ashikaga Flower Park), расположившийся в одноименном городе в самом центре ос...

Видео

 

Самая быстрая в мире: Honda запрягла 192 «лошадей» в газонокосилку

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

- Рабинович, зачем в столовой вы заказываете две половинки борща, а потом их сливаете в одну тарелку. Не проще ли делать как все - заказывать полный борщ?

- Сема, вы не понимаете. Так у меня получается одна порция борща с двумя порциями сметаны.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Почему важно лечить болезни до конца Почему важно лечить болезни до конца
С приходом холодов люди часто подвергаются переохлаждениям, ослабляющим организм. А так как в этот период наблюдается высокая активность вирусов, в таком состоянии есть вероятность столкнуться с их воздействием. Они вызывают респираторные заболевания – воспалительные явления в горле, носе и органах. Большинство людей легкомысленно относятся к…
Абузаров Ринат Рафикович: лучший медийный эксперт года Абузаров Ринат Рафикович: лучший медийный эксперт года
Имя предпринимателя Абузарова Рината Рафиковича известно многим людям не только работающим в сфере бизнеса, но и совсем далеким от данного направления. Думать и гадать, почему он настолько известен, не стоит. Это очевидно: Абузаров Ринат был признан лучшим медийным предпринимателем года. Абузаров Ринат родился 24 апреля…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.