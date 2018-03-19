Между США и КНДР установлен прямой секретный канал связи

Разведывательные службы Соединенных Штатов Америки установили прямой канал связи с высшим руководством Северной Кореи — сообщает американский тв-канал CBS News, ссылающийся на собственные источники.
По данным последних, прямой секретный канал связи, установленный между США и КНДР, позволяет сторонам диалога максимальной оперативно обмениваться информацией.
Прямой канал поддерживается прежде всего силами специалистов из Центрального разведывательного управления США. За то, чтобы вести переговоры с Корейской Народной Демократической Республикой в "тихом режиме", выступает Майк Помпео, экс-глава ЦРУ, ныне выдвинутый на пост государственного секретаря США.
Помпео уверен, что секретный канал позволит добиться гораздо большей результативности в переговорах, чем официальный дипломатический канал, существующий по линии ООН. Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, если что, делал ставку именно на обычный канал связи с КНДР. Этот подход, как теперь считается в Белом доме, был устаревшим.
Накануне, напомним, стало известно о встрече, которая должна состояться этой весной между северокорейским лидером Кин Чен Ыном и американским президентом Дональдом Трампом.
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