Между США и КНДР установлен прямой секретный канал связи

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Разведывательные службы Соединенных Штатов Америки установили прямой канал связи с высшим руководством Северной Кореи — сообщает американский тв-канал CBS News, ссылающийся на собственные источники.

По данным последних, прямой секретный канал связи, установленный между США и КНДР, позволяет сторонам диалога максимальной оперативно обмениваться информацией.

Прямой канал поддерживается прежде всего силами специалистов из Центрального разведывательного управления США. За то, чтобы вести переговоры с Корейской Народной Демократической Республикой в "тихом режиме", выступает Майк Помпео, экс-глава ЦРУ, ныне выдвинутый на пост государственного секретаря США.

Помпео уверен, что секретный канал позволит добиться гораздо большей результативности в переговорах, чем официальный дипломатический канал, существующий по линии ООН. Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, если что, делал ставку именно на обычный канал связи с КНДР. Этот подход, как теперь считается в Белом доме, был устаревшим.

Накануне, напомним, стало известно о встрече, которая должна состояться этой весной между северокорейским лидером Кин Чен Ыном и американским президентом Дональдом Трампом.