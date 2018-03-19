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Киев предложил высланным из России британским дипломатам работу

Понедельник, 19 Марта 2018 08:21
Киев предложил высланным из России британским дипломатам работу Фото из открытых источников

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону устроить высланных из России британских дипломатов работать в Киеве.

 

Об этом он написал в твиттере, сообщает Газета.ру.

 

«Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломата в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву», — написал он.

 

Ранее российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатически сотрудника посольства Великобритании.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Россия Лента новостей Украины

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