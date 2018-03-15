Четверг 15 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Глава ДНР предложил объявить с 1 апреля «пасхальное перемирие»‍

Глава ДНР предложил объявить с 1 апреля «пасхальное перемирие»‍

Четверг, 15 Марта 2018 12:28
Глава ДНР предложил объявить с 1 апреля «пасхальное перемирие»‍ Фото из открытых источников

Александр Захарченко, возглавляющий самопровозглашенную Донецкую народную республику, предложил объявить "пасхальное перемирие" начиная с первого апреля. Обращение лидера ДНР распространило Донецкое агентство новостей.

 

Пятого марта 2018-го, по словам Захарченко, стартовало так называемое "весеннее перемирие" — первые его итоги показывают, что это одна из самых результативных инициатив такого рода.

 

"Весеннее перемирие в целом довольно неплохо соблюдается, поэтому мы надеемся на то, что режим прекращения боевых действий будет действовать на постоянной основе. Совсем скоро православные люди будут отмечать большой праздник, поэтому я предлагаю сменить весеннее перемирие пасхальным. Оно должно начать действовать уже с первого апреля, то есть, со Страстной недели", — заявил Александр Захарченко.

 

Основные параметры грядущего перемирия, как добавил лидер ДНР, будут определены на минской площадке для переговоров — соответствующее поручение уже получил Денис Пушилин, глава донецкой делегации в Минске. Захарченко уверен, что если все стороны, принимающие участие в минских переговорах, поддержат его инициативу, то будет сделан серьезный шаг в сторону мира в Донбассе.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости ДНР

Главное за сутки
Британия заблокировала предложенное РФ заявление по "делу Скрипаля" Британия заблокировала предложенное РФ заявление по "делу Скрипаля" Великобритания заблокировала предложенный Москвой проект заявления Совета Безопасности ООН по расследованию инцидента в Солсбери. Об этом сообщил представитель постпредства при ООН Федор Стржижовский. По его словам, предложенные британской делегацией поправки…
Госдепартамент сделал "беспрецедентно надрывное и желчное заявление" по годовщине референдума в Крыму Госдепартамент сделал "беспрецедентно надрывное и желчное заявление" по годовщине референдума в Крыму Госдепартамент сделал "беспрецедентно надрывное и желчное заявление" по годовщине референдума в Крыму и недавнему визиту туда президента России Владимира Путина, сделав очередную попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию. Об этом заявили…
На российских дорогах появится новая разметка На российских дорогах появится новая разметка Новый ГОСТ дорожной разметки внедрит желтые и синие полосы на дорогах, сообщает Газета.ру. Документ ГОСТ Р 51256–2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» утвержден Росстандартом и…

Читайте также
Зачем нужно повысить цены на газ для украинцев, рассказали в МВФ Зачем нужно повысить цены на газ для украинцев, рассказали в МВФ Разница в ценах на газ на украинском рынке стала причиной коррупции и неэкономичного потребления, поэтому их необходимо повысить. Такое мнение выразил постпред МВФ на Украине Йост Люнгман. По словам представителя…
В Китае открыт мост из стекла на высоте 2 тыс метров над уровнем моря В Китае открыт мост из стекла на высоте 2 тыс метров над уровнем моря На территории Китайской Народной Республики появился очередной стеклянный мост — пишет ТАСС, ссылаясь на Центральное телевидение Китая, по данным которого речь идет о прозрачном пешеходном мосте, который расположен на рекордной…
С замороженных счетов мертвого Муаммара Каддафи пропали миллиарды евро С замороженных счетов мертвого Муаммара Каддафи пропали миллиарды евро Бельгийские власти обнаружили исчезновение 10 миллиардов евро с замороженных активов Муаммара Каддафи. Деньги хранились в банке Euroclear Bank и пропали в период с 2013 по 2017 год. Деньги находились на…
Ким Чен Ын пообещал свернуть ядерную программу КНДР Ким Чен Ын пообещал свернуть ядерную программу КНДР Советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён сообщил, что проводивший с ним переговоры лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность к прекращению ракетных и ядерных испытаний. Об этом…
Фото
Ватнайёкюдль: Ледяные пещеры в Исландии Ватнайёкюдль: Ледяные пещеры в Исландии

В холодной Исландии, стране снега, льда и уникальных природных достопримечательностей, всегда есть ч...

Видео

 

Собчак Плачет у Соловьева на Дебатах

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

- Я за естественность. Меня устраивают мои брови, ресницы, ногти.

- Не дал денег?

- Не дал.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.