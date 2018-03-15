Глава ДНР предложил объявить с 1 апреля «пасхальное перемирие»‍

Фото из открытых источников

Александр Захарченко, возглавляющий самопровозглашенную Донецкую народную республику, предложил объявить "пасхальное перемирие" начиная с первого апреля. Обращение лидера ДНР распространило Донецкое агентство новостей.

Пятого марта 2018-го, по словам Захарченко, стартовало так называемое "весеннее перемирие" — первые его итоги показывают, что это одна из самых результативных инициатив такого рода.

"Весеннее перемирие в целом довольно неплохо соблюдается, поэтому мы надеемся на то, что режим прекращения боевых действий будет действовать на постоянной основе. Совсем скоро православные люди будут отмечать большой праздник, поэтому я предлагаю сменить весеннее перемирие пасхальным. Оно должно начать действовать уже с первого апреля, то есть, со Страстной недели", — заявил Александр Захарченко.

Основные параметры грядущего перемирия, как добавил лидер ДНР, будут определены на минской площадке для переговоров — соответствующее поручение уже получил Денис Пушилин, глава донецкой делегации в Минске. Захарченко уверен, что если все стороны, принимающие участие в минских переговорах, поддержат его инициативу, то будет сделан серьезный шаг в сторону мира в Донбассе.