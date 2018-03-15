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Госдепартамент сделал "беспрецедентно надрывное и желчное заявление" по годовщине референдума в Крыму

Четверг, 15 Марта 2018 08:37
Вашингтон в очередной раз попытался повлиять на внутриполитическую ситуацию в России Фото из открытых источников

Госдепартамент сделал "беспрецедентно надрывное и желчное заявление" по годовщине референдума в Крыму и недавнему визиту туда президента России Владимира Путина, сделав очередную попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне.

 

"Четыре года назад крымчане приняли историческое решение, - напомнили в диппредставительстве. - Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, ты сердишься, значит ты не прав".

 

"В голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением Президентом России Владимиром Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов. Ничего из этого у Вашингтона не выйдет", - добавили в посольстве.

 

Заявление Госдепартамента

 

В среду начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, исполняющая сейчас также обязанности замгоссекретаря по публичной дипломатии, опубликовала заявление, в котором говорилось о намерении Вашингтона сохранять в силе антироссийские санкции, введенные после воссоединения с Крымом. Сам референдум 2014 года назван "нелегитимным и сфабрикованным". Кроме того, по словам Науэрт, Путин во время визита в Крым "повторил ложные претензии России на украинскую территорию". В Госдепартаменте расценили это как "открытое признание пренебрежения российским правительством международного порядка и территориальной целостностью суверенных стран", пишет ТАСС.

 

"Республика Крым и город Севастополь прочно и окончательно интегрировались в политическое и правое пространство России. На территории полуострова полностью обеспечено соблюдение наших международных обязательств в правочеловеческой сфере", - в свою очередь указывают в российском посольстве. По словам дипломатов, "качество жизни крымчан устойчиво повышается". Так, за четыре года заработная плата выросла на 60%, а пенсии - более чем в два раза.

 

В ответ на высказывания представителя Госдепартамента о якобы притеснении крымских татар и украинцев на полуострове, в посольстве подчеркнули, что "с момента воссоединения Крыма не зафиксировано сколько-нибудь значимых случаев межнациональных или межконфессиональных конфликтов". "На крымско-татарском языке вещают или издаются 58 СМИ, на украинском языке - 78", - добавили там.

 

"Видимо, все эти достижения еще больше заводят наших американских коллег. Рекомендуем им внимательно ознакомиться с гимном города Севастополя, к котором давно дан ответ на все претензии "из-за океана", - резюмировали в дипломатическом представительстве РФ.

 

Воссоединение с Крымом

 

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Крым Госдепартамент

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