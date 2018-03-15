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Британия заблокировала предложенное РФ заявление по "делу Скрипаля"

Четверг, 15 Марта 2018 08:20
Британия заблокировала предложенное РФ заявление по &quot;делу Скрипаля&quot; Фото из открытых источников

Великобритания заблокировала предложенный Москвой проект заявления Совета Безопасности ООН по расследованию инцидента в Солсбери. Об этом сообщил представитель постпредства при ООН Федор Стржижовский.

 

По его словам, предложенные британской делегацией поправки исказили смысл документа, "который предложили для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу".

 

Инцидент с отравлением

 

Четвертого марта экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери, напоминает РИА Новости. По информации британских правоохранителей, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

 

Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году, когда России передали десять человек, включая Анну Чапман.

 

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению экс-офицера ГРУ, а глава МИД Сергей Лавров назвал все обвинения чушью. Он подчеркнул, что Москва хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон ей в этом отказывает.

По словам министра, Россия готова сотрудничать с Великобританией, если будет соблюдаться все необходимые процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

 

Премьер-министр Тереза Мэй, выступая 14 марта в парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. Посольство в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования.

 

Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против Москвы. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты, а также отзывает приглашение Лаврову посетить столицу Британии.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Британия ООН

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