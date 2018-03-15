Британия заблокировала предложенное РФ заявление по "делу Скрипаля"

Великобритания заблокировала предложенный Москвой проект заявления Совета Безопасности ООН по расследованию инцидента в Солсбери. Об этом сообщил представитель постпредства при ООН Федор Стржижовский.
По его словам, предложенные британской делегацией поправки исказили смысл документа, "который предложили для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу".
Четвертого марта экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери, напоминает РИА Новости. По информации британских правоохранителей, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.
Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году, когда России передали десять человек, включая Анну Чапман.
Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению экс-офицера ГРУ, а глава МИД Сергей Лавров назвал все обвинения чушью. Он подчеркнул, что Москва хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон ей в этом отказывает.
По словам министра, Россия готова сотрудничать с Великобританией, если будет соблюдаться все необходимые процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Премьер-министр Тереза Мэй, выступая 14 марта в парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. Посольство в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования.
Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против Москвы. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты, а также отзывает приглашение Лаврову посетить столицу Британии.
Национальный парк Брайс-Каньон расположен на территории штата Юта (США). Этот удивительный природный...
Собчак Плачет у Соловьева на Дебатах
- Я за естественность. Меня устраивают мои брови, ресницы, ногти.
- Не дал денег?
- Не дал.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.