Среда 14 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Великобритания вышлет 23 российских дипломата

Великобритания вышлет 23 российских дипломата

Среда, 14 Марта 2018 16:14
Великобритания вышлет 23 российских дипломата Фото из открытых источников

Британия вышлет из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля". Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентом.

 

"Это будет самая большая высылка более чем за тридцать лет, и это отражает тот факт, что это не первый раз, когда российское государство действует против нашей страны", — заявила премьер.

 

По ее словам, этот шаг "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы". "А если они попытаются восстановить работу, мы помешаем им это сделать", добавила Мэй.

 

Британский премьер прямо обвинила Москву в атаке на Сергея Скрипаля и пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении России, сообщает РИА Новости.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Великобритания Россия

Главное за сутки
Стало известно о покушении на Меркель у здания бундестага Стало известно о покушении на Меркель у здания бундестага По предварительным данным СМИ, неизвестный мужчина пытался напасть на немецкого канцлера, когда она покидала здание. Немецкие полицейские задержали у здания парламента Германии неизвестного мужчину, который пытался прорваться к канцлеру ФРГ…
Великобритания вышлет 23 российских дипломата Великобритания вышлет 23 российских дипломата Британия вышлет из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля". Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентом. "Это будет самая большая высылка более чем за тридцать лет, и…
Стивен Хокинг умер: Известный физик скончался на 77-ом году жизни Стивен Хокинг умер: Известный физик скончался на 77-ом году жизни Английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-ом году жизни. Об этом пишет news.mail.ru, со ссылкой на телеканал BBC. Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги «Краткая история…

Читайте также
Зачем нужно повысить цены на газ для украинцев, рассказали в МВФ Зачем нужно повысить цены на газ для украинцев, рассказали в МВФ Разница в ценах на газ на украинском рынке стала причиной коррупции и неэкономичного потребления, поэтому их необходимо повысить. Такое мнение выразил постпред МВФ на Украине Йост Люнгман. По словам представителя…
С замороженных счетов мертвого Муаммара Каддафи пропали миллиарды евро С замороженных счетов мертвого Муаммара Каддафи пропали миллиарды евро Бельгийские власти обнаружили исчезновение 10 миллиардов евро с замороженных активов Муаммара Каддафи. Деньги хранились в банке Euroclear Bank и пропали в период с 2013 по 2017 год. Деньги находились на…
В Китае открыт мост из стекла на высоте 2 тыс метров над уровнем моря В Китае открыт мост из стекла на высоте 2 тыс метров над уровнем моря На территории Китайской Народной Республики появился очередной стеклянный мост — пишет ТАСС, ссылаясь на Центральное телевидение Китая, по данным которого речь идет о прозрачном пешеходном мосте, который расположен на рекордной…
Ким Чен Ын пообещал свернуть ядерную программу КНДР Ким Чен Ын пообещал свернуть ядерную программу КНДР Советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён сообщил, что проводивший с ним переговоры лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность к прекращению ракетных и ядерных испытаний. Об этом…
Фото
Чудо в США: Национальный парк Брайс-Каньон Чудо в США: Национальный парк Брайс-Каньон

Национальный парк Брайс-Каньон расположен на территории штата Юта (США). Этот удивительный природный...

Видео

 

Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

- Я за естественность. Меня устраивают мои брови, ресницы, ногти.

- Не дал денег?

- Не дал.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.