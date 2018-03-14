Великобритания вышлет 23 российских дипломата

Британия вышлет из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля". Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентом.
"Это будет самая большая высылка более чем за тридцать лет, и это отражает тот факт, что это не первый раз, когда российское государство действует против нашей страны", — заявила премьер.
По ее словам, этот шаг "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы". "А если они попытаются восстановить работу, мы помешаем им это сделать", добавила Мэй.
Британский премьер прямо обвинила Москву в атаке на Сергея Скрипаля и пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении России, сообщает РИА Новости.
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