Великобритания вышлет 23 российских дипломата

Фото из открытых источников

Британия вышлет из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля". Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентом.

"Это будет самая большая высылка более чем за тридцать лет, и это отражает тот факт, что это не первый раз, когда российское государство действует против нашей страны", — заявила премьер.

По ее словам, этот шаг "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы". "А если они попытаются восстановить работу, мы помешаем им это сделать", добавила Мэй.

Британский премьер прямо обвинила Москву в атаке на Сергея Скрипаля и пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении России, сообщает РИА Новости.