Среда 14 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Стивен Хокинг умер: Известный физик скончался на 77-ом году жизни

Стивен Хокинг умер: Известный физик скончался на 77-ом году жизни

Среда, 14 Марта 2018 08:06
Стивен Хокинг умер: Известный физик скончался на 77-ом году жизни Фото из открытых источников

Английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-ом году жизни. Об этом пишет news.mail.ru, со ссылкой на телеканал BBC.

 

Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги «Краткая история времени», которая разошлась 10-миллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

 

В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

 

Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

 

В 2015 году вышел британский фильм «Вселенная Стивена Хокинга» (The Theory of Everything) — история жизни ученого.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Хокинг

Главное за сутки
Стивен Хокинг умер: Известный физик скончался на 77-ом году жизни Стивен Хокинг умер: Известный физик скончался на 77-ом году жизни Английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-ом году жизни. Об этом пишет news.mail.ru, со ссылкой на телеканал BBC. Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги «Краткая история…
США пригрозили миру созданием космических войск США пригрозили миру созданием космических войск Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Соединенных штатах могут появиться космические войска. Об этом он рассказал во время выступления в Калифорнии. «Моя новая национальная стратегия признает, что космос —…
Пентагон: Россия пытается отвлечь внимание от реальных проблем в Сирии Пентагон: Россия пытается отвлечь внимание от реальных проблем в Сирии Россия пытается отвлечь внимание от реальных проблем в Сирии. Это заявил официальный представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл, комментируя заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о готовящейся в Сирии провокации…

Читайте также
Выжившие при стрельбе во Флориде подадут в суд на ФБР Выжившие при стрельбе во Флориде подадут в суд на ФБР Американские подростки, раненые во время массового расстрела, который имел место во Флориде в феврале 2018-го, намерены подать судебные иски против представителей локальной власти. Пострадавшие при кровавой бойне несовершеннолетние граждане США…
Зачем нужно повысить цены на газ для украинцев, рассказали в МВФ Зачем нужно повысить цены на газ для украинцев, рассказали в МВФ Разница в ценах на газ на украинском рынке стала причиной коррупции и неэкономичного потребления, поэтому их необходимо повысить. Такое мнение выразил постпред МВФ на Украине Йост Люнгман. По словам представителя…
С замороженных счетов мертвого Муаммара Каддафи пропали миллиарды евро С замороженных счетов мертвого Муаммара Каддафи пропали миллиарды евро Бельгийские власти обнаружили исчезновение 10 миллиардов евро с замороженных активов Муаммара Каддафи. Деньги хранились в банке Euroclear Bank и пропали в период с 2013 по 2017 год. Деньги находились на…
В Китае открыт мост из стекла на высоте 2 тыс метров над уровнем моря В Китае открыт мост из стекла на высоте 2 тыс метров над уровнем моря На территории Китайской Народной Республики появился очередной стеклянный мост — пишет ТАСС, ссылаясь на Центральное телевидение Китая, по данным которого речь идет о прозрачном пешеходном мосте, который расположен на рекордной…
Фото
Тоннель любви в разное время года Тоннель любви в разное время года

В украинском городке Клевань находится очень романтичное местечко, получившее название "Тоннель любв...

Видео

 

Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

- Я за естественность. Меня устраивают мои брови, ресницы, ногти.

- Не дал денег?

- Не дал.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.