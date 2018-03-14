Стивен Хокинг умер: Известный физик скончался на 77-ом году жизни

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Английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-ом году жизни. Об этом пишет news.mail.ru, со ссылкой на телеканал BBC.

Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги «Краткая история времени», которая разошлась 10-миллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

В 2015 году вышел британский фильм «Вселенная Стивена Хокинга» (The Theory of Everything) — история жизни ученого.