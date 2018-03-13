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Работники кладбища в Италии сдавали в ломбард раскопанные черепа

Вторник, 13 Марта 2018 10:03
Работники кладбища в Италии сдавали в ломбард раскопанные черепа Фото из открытых источников

Итальянские правоохранители расследуют дело о расхитителях гробниц, которые обосновались в Турине. Злоумышленники, которые были работниками кладбища, раскапывали могилы ради наживы и сдавали обнаруженные ценности в ломбард.

 

Не обремененные моральными ценностями могильщики, как показало расследование, интересовались драгоценностями, которые часто хоронят вместе с усопшими. Кроме того, они не брезговали и, например, золотыми зубами. Однажды могильщики даже приволокли в ломбард целый человеческий череп. Неясно, правда, зачем.

 

О темных делах работников одного из кладбищ в Турине стало известно в конце 2016-го года, когда вскрылись поддельные документы, сопровождающие эксгумации старых захоронений. Дело выдалось весьма масштабным — по нему проходило более, чем три десятка человек. Арестованы были пятнадцать из них.

 

"У этого преступного сообщества был организован целый конвейер по разграблению могил. Ценности, которые они находили в гробах, преступники хранили здесь же, на кладбище. Мало того — они еще и готовили барбекю непосредственно на территории кладбища", — рассказывают итальянские правоохранители.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Италия

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