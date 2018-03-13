Работники кладбища в Италии сдавали в ломбард раскопанные черепа

Итальянские правоохранители расследуют дело о расхитителях гробниц, которые обосновались в Турине. Злоумышленники, которые были работниками кладбища, раскапывали могилы ради наживы и сдавали обнаруженные ценности в ломбард.
Не обремененные моральными ценностями могильщики, как показало расследование, интересовались драгоценностями, которые часто хоронят вместе с усопшими. Кроме того, они не брезговали и, например, золотыми зубами. Однажды могильщики даже приволокли в ломбард целый человеческий череп. Неясно, правда, зачем.
О темных делах работников одного из кладбищ в Турине стало известно в конце 2016-го года, когда вскрылись поддельные документы, сопровождающие эксгумации старых захоронений. Дело выдалось весьма масштабным — по нему проходило более, чем три десятка человек. Арестованы были пятнадцать из них.
"У этого преступного сообщества был организован целый конвейер по разграблению могил. Ценности, которые они находили в гробах, преступники хранили здесь же, на кладбище. Мало того — они еще и готовили барбекю непосредственно на территории кладбища", — рассказывают итальянские правоохранители.
Жакаранда - род цветущих деревьев из семейства бигнониевых, включающий в себя 50 видов растений. Сво...
Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова. Часть 1
- Я за естественность. Меня устраивают мои брови, ресницы, ногти.
- Не дал денег?
- Не дал.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.