Отравление Скрипаля: Посольство отвергло обвинения в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ

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У США и Великобритании нет доказательств причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявили в посольстве России в США.

"Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться. Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать?" — говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии провели параллель между этими обвинениями и речью экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, который во время выступления в Совете безопасности ООН в 2003 году заявил о наличии в Ираке оружия массового уничтожения. Для наглядности он показывал пробирку с белым веществом. После свержения правительства Саддама Хусейна никакого оружия массового уничтожения в Ираке не обнаружили, пишет РИА Новости.

"Неужели здесь уже забыт образ Колина Пауэлла, трясущего пробиркой с белым порошком в зале СБ ООН? Когда порядочность вернется в политическую жизнь Вашингтона?", — говорится в заявлении.

Обвинения в адрес России

В понедельник о возможной причастности российского правительства к отравлению Скрипаля заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, экс-полковника ГРУ отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Она дала Москве срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, пригрозив "более серьезными мерами", чем раньше.

Позднее с заявлением о причастности России к инциденту заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он также рассказал, что заявление Мэй было скоординировано с Соединенными Штатами.

В российском МИД выступление британского премьер-министра назвали "цирковым шоу" и провокацией.

Отравление Скрипаля

Скрипаля и его дочь госпитализировали с отравлением в Великобритании в начале прошлой недели, сейчас они в коме.

В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника ГРУ к 13 годам лишения свободы. Во время службы в российской армии в середине 1990-х годов его завербовала британская разведка, он передавал ей сведения, составляющие государственную тайну.

Скрипаль оказался в Великобритании после того, как его вместе с двумя осужденными за шпионаж обменяли на десять человек, задержанных в США.