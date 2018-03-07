Выжившие при стрельбе во Флориде подадут в суд на ФБР

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Американские подростки, раненые во время массового расстрела, который имел место во Флориде в феврале 2018-го, намерены подать судебные иски против представителей локальной власти.

Пострадавшие при кровавой бойне несовершеннолетние граждане США уверены, что трагедии можно было избежать, если бы шериф округа, охранник школы, а также представители местного департамента ФБР приняли меры, направленные на повышение безопасности учащихся.

С исками против власти в суд, в частности, планируют обратиться пятнадцатилетние Энтони Борджес и Кайл Ламан, раненые в результате трагических событий четырнадцатого февраля, когда в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" были убиты семнадцать и ранены пятнадцать человек.

"Энтони Борджес получил пять огнестрельных ранений, в результате которых он до сих пор не может осуществлять даже самые простейшие действия. Мы, как его законные представители, будем добиваться компенсации от охранника школы, шерифа, директора учебного заведения и ФБР", — говорят юристы, представляющие интересы одного из пострадавших.

По данным СМИ, агенты ФБР получали сигналы о стрелке, который напал на школу с полуавтоматической винтовкой AR-15, однако не предпринимали никаких действий для того, чтобы остановить его.