Госдеп прокомментировал слова Насти Рыбки о "вмешательстве" России в выборы в США

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Госдеп не собирается помогать находящейся в таиландской тюрьме жительнице Белоруссии Насте Рыбке, так как она не является американской гражданкой. Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Она отметила, что слова Рыбки о выборах в США — "очень странная история".

"Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка", — сказала Науэрт. Она отказалась комментировать утверждения Рыбки, что ей известна некая информация о "российском вмешательстве" в выборы в США. "Это звучит как очень странная история", — заявила Науэрт.

Ранее полиция таиландской Паттайи арестовала за проведение нелегального "интим-тренинга" десять человек, среди которых была Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), восемь россиян, включая блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), а также один гражданин Латвии, пишет РИА Новости. Им грозит депортация на родину. Англоязычная интернет-версия газеты "Кхао Сот" сообщала, что через адвоката-иностранца задержанные передали письмо, адресованное посольству США в Бангкоке, в котором все 10 человек просят защиты у США. Телеканал RT уточнял, что речь идет о предоставлении политического убежища.

Вашукевич также заявила, что готова предоставить американской прессе информацию о якобы связях РФ с президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы Таиланда. В понедельник в американском посольстве в Минске, комментируя информацию об обращении Вашукевич в США за убежищем, сообщили, что просящий политического убежища в США должен находиться на территории этой страны, а за пределами США можно обратиться только за статусом беженца.

Ранее также сообщалось, что иск против Вашукевич и Кириллова подал бизнесмен Олег Дерипаска из-за того, что они опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры.