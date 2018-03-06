Лидеры Южной и Северной Кореи встретятся в конце апреля

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Дипломатические усилия, предпринимаемые для преодоления корейского кризиса, не проходят даром — лидеры Республики Корея и Корейской Народной Демократической Республики договорились поучаствовать в межкорейском саммите, который будет проведен в конце апреля.

Предполагается, что саммит лидеров Южной Кореи и КНДР будет в значительной степени способствовать снижению градуса напряженности, воцарившейся на полуострове. Информацию о грядущей встрече лидеров двух Корей подтвердили в пресс-службе президента РК.

"Нам удалось договориться с представителями Северной Кореи о конкретных условиях проведения третьего межкорейского саммита, который будет осуществляться в населенном пункте Пханмунджом в конце следующего месяца. В данный момент мы продолжаем проводить практические консультации с северокорейской стороной", — говорится в сообщении Сеула.

Военная напряженность, усилившаяся в последнее время между Сеулом и Пхеньяном, будет редуцироваться при помощи горячей линии, которую планируется организовать между двумя государствами. Первый контакт по новой горячей линии, как ожидается, будет проведен накануне грядущего саммита.