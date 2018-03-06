Вторник 06 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Лидеры Южной и Северной Кореи встретятся в конце апреля

Лидеры Южной и Северной Кореи встретятся в конце апреля

Вторник, 06 Марта 2018 15:04
Лидеры Южной и Северной Кореи встретятся в конце апреля Фото из открытых источников

Дипломатические усилия, предпринимаемые для преодоления корейского кризиса, не проходят даром — лидеры Республики Корея и Корейской Народной Демократической Республики договорились поучаствовать в межкорейском саммите, который будет проведен в конце апреля.

 

Предполагается, что саммит лидеров Южной Кореи и КНДР будет в значительной степени способствовать снижению градуса напряженности, воцарившейся на полуострове. Информацию о грядущей встрече лидеров двух Корей подтвердили в пресс-службе президента РК.

 

"Нам удалось договориться с представителями Северной Кореи о конкретных условиях проведения третьего межкорейского саммита, который будет осуществляться в населенном пункте Пханмунджом в конце следующего месяца. В данный момент мы продолжаем проводить практические консультации с северокорейской стороной", — говорится в сообщении Сеула.

 

Военная напряженность, усилившаяся в последнее время между Сеулом и Пхеньяном, будет редуцироваться при помощи горячей линии, которую планируется организовать между двумя государствами. Первый контакт по новой горячей линии, как ожидается, будет проведен накануне грядущего саммита.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости КНДР

Главное за сутки
Крушение самолета в Сирии: Российский АН-26 разбился при заходе на посадку Крушение самолета в Сирии: Российский АН-26 разбился при заходе на посадку При заходе на посадку на сирийской авиабазе Хмеймим упал российский транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщили в Минобороны России, сообщает РИА Новости. Как сообщается, погибли все, кто находился на борту.…
Последние слова пилотов перед крушением Ан-148 стали известны СМИ Последние слова пилотов перед крушением Ан-148 стали известны СМИ Телеканал 78 опубликовал расшифровку последних переговоров экипажа Ан-148, который разбился 11 февраля. В переговорах принимают участие капитан воздушного судна (КВС) Валерий Губанов и второй пилот (ВП) Сергей Гамбарян. «КВС: Вверх!…
Газовая война Газпрома и Украины повлияет на Северный поток-2 Газовая война Газпрома и Украины повлияет на Северный поток-2 Конфликт между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" может повлиять на судьбу газопровода "Северный поток - 2" — считают эксперты. Речь, если что, идет о положительном для перспективной газовой магистрали влиянии,…

Читайте также
США готовят Европу к применению ядерного оружия против России - Лавров США готовят Европу к применению ядерного оружия против России - Лавров Военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению. "Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского…
Военно-морские силы США отправят новейший авианосец в море без испытаний Военно-морские силы США отправят новейший авианосец в море без испытаний У Соединенных Штатов Америки нет средств, необходимых для продолжения испытаний новейшего авианесущего корабля Gerald R. Ford, поэтому авианосец отправится на боевое дежурство без полного цикла испытаний. Такую новость распространило американское…
Экипаж американского военного самолета "ослеп" и замерз на высоте более семи километров Экипаж американского военного самолета "ослеп" и замерз на высоте более семи километров Экипаж принадлежащего Военно-морским силам Соединенных Штатов Америки самолета EA-18G Growler подвергся опасному обморожению, когда у машины, летящей на высоте в семь с половиной километров, вышла из строя система терморегуляции. Об…
Министр внутренних дел Украины приобрел виллу в Италии почти за 1 млн евро Министр внутренних дел Украины приобрел виллу в Италии почти за 1 млн евро Журналисты из Украины узнали о недавнем приобретении Арсена Авакова — в 2017 году он, как выяснилось, стал владельцем расположенной на побережье Средиземного моря виллы, стоимость которой, ориентировочно, составляет восемьсот тысяч…
Фото
Невероятное виноградное дерево джаботикаба Невероятное виноградное дерево джаботикаба

Джаботикаба или бразильское виноградное дерево – это довольно крупное вечнозеленое растение, произра...

Видео

 

Боевой запуск «Искандер-М» показали на видео

Опрос

Какая тема из послания президента для вас самая важная?

 

Анекдот дня

Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.