65 офицеров ВМС Турции отправлены в колонии на пожизненные сроки‍

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В Турции, где до сих пор расследуют попытку государственного переворота, имевшую место в 2016 году, посадили за решетку очередную партию военных. На этот раз — офицеров военно-морских сил, которым теперь предстоит провести остаток своих дней в тюрьме. По данным тв-канала NTV, к пожизненному заключению были приговорены шестьдесят пять офицеров ВМС Турции.

Турецкий суд, если говорить более точно, приговорил восемнадцать человек к обыкновенному пожизненному лишению свободы, и еще сорок семь — к пожизненному заключению, предполагающему какие-то особенно строгие условия отбывания наказания.

Это, если что, далеко не первый подобный приговор. В феврале, например, пожизненные сроки получили шестьдесят четыре преподавателя и курсанта училища сухопутных войск — да, их тоже обвинили в участии в попытке государственного переворота.

Тот самый переворот, напомним, осуществлялся в ночь на шестнадцатое июля 2016-го. Мятежники пытались захватить ряд объектов государственной важности в Стамбуле и Анкаре, однако правительственным силам удалось все-таки подавить мятеж. По итогам событий было убито почти две с половиной сотни граждан и ранено более двух тысяч.