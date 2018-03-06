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Саудовская Аравия планирует построить мегагород в Египте

Вторник, 06 Марта 2018 09:27
Саудовская Аравия планирует построить мегагород в Египте Фото из открытых источников

Общий инвестиционный фонд, капитал которого составит шестнадцать миллиардов долларов, позволит Саудовской Аравии и Египту реализовывать такие грандиозные проекты, как строительство настоящего "мегагорода" посреди египетской пустыни. Этот и другие не менее впечатляющие проекты обсудили Абдель Фаттах ас-Сиси и Мухаммад бен Салман Аль Сауд, президент Египта и наследный принц СА, соответственно.

 

Предполагается, что город, который будет создан благодаря средствам фонда, расположится где-то на юге Синайского полуострова. Речь может идти о саудовском проекте NEOM или его аналоге — комментируют новость специалисты.

 

Инновационный город NEOM, о котором в октябре 2017-го поведал общественности Мухаммад бен Салман Аль Сауд, будет построен на берегу Красного моря. Площадь населенного пункта составит двадцать шесть тысяч квадратных километров. Проект, кроме возведения искусственных островов, подразумевает строительство моста, который соединит территории Египта и Саудовской Аравии.

 

В Саудовской Аравии, как необходимо отметить, любят подобные проекты — ранее власти СА планировали создать город под названием King Abdullah Economic City, однако с момента старта проекта, то есть с 2005-го года, он был завершен не более, чем на пятнадцать процентов.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости город

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