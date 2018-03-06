СМИ: США рассматривали возможность применения военной силы в отношении властей Сирии

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В Вашингтоне обсуждал возможность применения военной силы в отношении властей Сирии в наказание за предполагаемое применение Дамаском химоружия в Восточной Гуте, пишет ТАСС.

Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на неназванных официальных лиц.

По их словам, совещание под председательством президента Дональда Трампа прошло в начале минувшей недели, и в нем принимали участие, в частности, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер и министр обороны Джеймс Мэттис.

Как пишет газета, "Трамп запросил варианты действий с целью наказать правительство [президента Сирии Башара] Асада после появившихся сообщений о применении газообразного хлора - по меньшей мере в семи случаях в текущем году - и, возможно, других отравляющих веществ, в результате чего пострадали гражданские лица в районах, находящихся под контролем оппозиции".

Согласно одному из официальных лиц, продолжает издание, Трамп "не стал настаивать на военной акции" и участники совещания "приняли решение продолжать следить за развитием ситуации".

В то же время издание приводит слова официального представителя Пентагона Даны Уйат, которая заявила, что Мэттис ни в каких обсуждениях, касающихся военных действий против правительства Сирии, не участвовал. Тем не менее один из источников газеты утверждает, что Мэттис выступает "категорически" против использования военной силы в ответ на применение Дамаском химоружия, а Макмастер, наоборот, поддерживает эту идею.

23 января агентство Associated Press сообщило со ссылкой на активистов организации "Белые каски", что сирийское правительство осуществило атаку с применением, предположительно, отравляющего газа, в результате которой пострадали примерно 20 жителей в подконтрольном вооруженным группировкам районе в окрестностях Дамаска. Сирийское правительство, по информации агентства, отрицает применение химоружия. Позднее в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что по факту этих заявлений проводится расследование.