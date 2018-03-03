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Русские нас не боятся, заявил генерал США

Суббота, 03 Марта 2018 11:03
Русские нас не боятся, заявил генерал США Фото из открытых источников

Ответные меры США на "вмешательство" в президентские выборы 2016 года не оказали никакого "сдерживающего эффекта" на "противников Америки".

 

Об этом заявил руководитель киберкомандования Сухопутных войск США генерал-лейтенант Пол Накасоне, пишет РИА Новости.

 

Он, в частности, выделил Россию, которая, как утверждает Накасоне, во время избирательной кампании "распространяла дезинформацию" в соцсетях.

 

"Я бы сказал, что прямо сейчас они (русские — Прим. ред.) думают, что ничего серьезного с ними не произойдет. Они нас не боятся", — сказал военный на слушаниях в сенате.

 

Он также назвал Россию наиболее технологически развитым противником США в киберпространстве.

 

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Пола Накасоне на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ). Если назначение одобрят в сенате, генерал-лейтенант одновременно возглавит и киберкомандование ВС США.

 

Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее обвинил 13 россиян, среди которых Евгений Пригожин и сотрудники Агентства интернет-исследований, а также три юридических лица, в попытках вмешательства в американские выборы. При этом никаких доказательств их вины предоставлено не было. 

 

Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве. По словам президента России Владимира Путина, американские власти вместо "воплей в конгрессе" должны предоставить российской стороне официальные документы по "списку Мюллера".

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги США и Россия последние новости

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