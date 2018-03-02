Европейский союз угрожает Америке торговой войной

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Решение президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины на поставки алюминия и стали из ЕС вызвали серьезное разочарование у Брюсселя. Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии, даже пригрозил Соединенным Штатам Америки "ответными мерами".

Подобные заявления, как отмечают эксперты, можно рассматривать как шаг к полномасштабной торговой войне, которая может вспыхнуть между ЕС и США.

"Мы очень сожалеем о решении американского президента. Мы рассматриваем такие действия как беспрецедентное вмешательство в глобальные рынки, осуществляемое ради защиты собственных. Подобное вмешательство, как мы считаем, не может быть оправдано вопросами нацбезопасности", — заявил Жан-Клод Юнкер, добавив, что в ЕС уже готовят ответные меры, которые, при этом, не будут противоречить положениям ВТО.

Юнкер отметил, что политика протекционизма, которой продолжает придерживаться администрация Трампа, не может решить общие проблемы, с которыми сталкивается сталелитейный сектор. Вместо того, чтобы решать проблемы, США лишь усугубляют ситуацию — считают в ЕС.

Решение Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий, импортируемые Америкой, ударит, как необходимо отметить, не только по Европе, но и по России и Китаю, а также по другим экспортерам металла.