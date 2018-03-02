На саммите G20 впервые обсудят вопросы кибербезопасности и криптовалюты

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Саммит G20, который состоится в марте в Аргентине, будет использоваться в качестве площадки для обсуждения вопросов, связанных с кибербезопасностью и криптовалютами. Соответствующей информацией поделился с представителями прессы Сергей Сторчак, заместитель начальника Министерства финансов Российской Федерации.

Кибербезопасность и криптовалюты, как отметил Сторчак, впервые будут обсуждаться на встрече министров финансов государств "Большой двадцатки". Ранее подобные вопросы, как уточнил замминистра финансов, обсуждались разве что на уровне экспертов.

"Безопасность в информационном пространстве, а также переход экономики на цифровые рельсы в целом, который стремительно происходит в мире уже сейчас, безусловно требуют самого тщательно осмысления и обсуждения. По просьбе Франции и Германии соответствующие вопросы появились в повестке предстоящей встречи G20", — заявил Сергей Сторчак.

Представитель Минфина РФ отметил, что среди стран "Большой двадцати" практически нет таких, которые бы рассматривали криптовалюты в качестве фидуциарных денег, и, вероятнее всего, это отношение не изменится в обозримом будущем.