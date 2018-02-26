В Словакии убит известный 27-летний журналист

В Словакии убили Яна Кучака, двадцатисемилетнего журналиста, который расследовал коррупционные и налоговые преступления местной элиты. Мужчину и его спутницу расстреляли на территории населенного пункта Велка-Мака, расположенного в шестидесяти пяти километрах от Братиславы — сообщает информационное агентство Reuters.
Предполагается, что убийство журналиста связано с его линией работы, то есть с антикоррупционными расследованиями.
Последний материал Яна Кучака был посвящен элитному жилому комплексу в столице Словакии — он, как считается, связан с довольно темными коррупционными схемами. Скандал, спровоцированный соответствующим расследованием, вызвал широкий общественный резонанс в прошлом году. Как итог — Роберт Калинак, премьер-министр Словакии, вынужден был уйти в отставку. Политик, кстати, так и не признал свою вину.
Словакия, как отмечают представители международных структур по борьбе с коррупцией, является центром её довольно масштабного распространения — и это при том, что с 2004-го года Словакия является членом Европейского союза, а отсутствие коррупции — одно их ключевых требований, которые ставятся перед правительствами стран, претендующих на членство в ЕС.
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