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Южная Корея надеется на диалог между КНДР и США

Понедельник, 26 Февраля 2018 12:26
Южная Корея надеется на диалог между КНДР и США Фото из открытых источников

Конфликт, участниками которого являются Соединенные Штаты Америки и Корейская Народная Демократическая Республика, был прокомментирован официальным представителем Министерства объединения Республики Корея.

 

Руководство Южной Кореи, как заявил Пэк Тэ Хён, очень надеется на то, что диалог между властями США и КНДР нормализуется уже в обозримом будущем.

 

"Тот факт, что северокорейская делегация посетила Южную Корею с официальным визитом по случаю Олимпийских игр, уже является весьма положительным признаком. Теперь мы надеемся на то, что КНДР пойдет на нормализацию отношений с Соединенными Штатами. Только так мы сможем понизить градус напряженности, которая чувствуется сегодня в регионе", — цитирует сайт inforeactor.ru офпреда Министерства объединения Республики Корея.

 

Властям КНДР и США, как уверен Пэк Тэ Хён, нужно как можно более оперативно договориться о встрече и провести ее.

 

Оптимизм, с которым на корейским кризис смотрят в Южной Корее, безусловно, радует, но в действительности, как отмечают международные эксперты в области геополитики, ситуация далеко не столь радужная. Против КНДР, в частности, вводятся все новые жесткие санкции, что никак не способствует понижению градуса напряженности.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Южная Корея

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