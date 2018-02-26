Южная Корея надеется на диалог между КНДР и США

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Конфликт, участниками которого являются Соединенные Штаты Америки и Корейская Народная Демократическая Республика, был прокомментирован официальным представителем Министерства объединения Республики Корея.

Руководство Южной Кореи, как заявил Пэк Тэ Хён, очень надеется на то, что диалог между властями США и КНДР нормализуется уже в обозримом будущем.

"Тот факт, что северокорейская делегация посетила Южную Корею с официальным визитом по случаю Олимпийских игр, уже является весьма положительным признаком. Теперь мы надеемся на то, что КНДР пойдет на нормализацию отношений с Соединенными Штатами. Только так мы сможем понизить градус напряженности, которая чувствуется сегодня в регионе", — цитирует сайт inforeactor.ru офпреда Министерства объединения Республики Корея.

Властям КНДР и США, как уверен Пэк Тэ Хён, нужно как можно более оперативно договориться о встрече и провести ее.

Оптимизм, с которым на корейским кризис смотрят в Южной Корее, безусловно, радует, но в действительности, как отмечают международные эксперты в области геополитики, ситуация далеко не столь радужная. Против КНДР, в частности, вводятся все новые жесткие санкции, что никак не способствует понижению градуса напряженности.