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ДНР создаст народный военный трибунал в ответ на закон о реинтеграции

Четверг, 22 Февраля 2018 13:06
ДНР создаст народный военный трибунал в ответ на закон о реинтеграции Фото из открытых источников

Непризнанная Донецкая народная республика ответит на так называемый закон о "реинтеграции" Донбасса, одобренный накануне президентом Украины Петром Порошенко. Об ответе ДНР, который будет представлять собой создание народного трибунала, оценивающего военные преступления силовиков, рассказал представителям прессы Александр Захарченко, глава самопровозглашенной республики.

 

"Мы организуем народный трибунал по оценке действий... руководства страны", — заявил лидер ДНР, отвечая на вопрос журналиста об ответе республики на украинский закон о "реинтеграции" Донбасса.

 

Комментируя закон о "реинтеграции" Донбасса, Александр Захарченко отметил, что этот документ на самом деле является не более, чем оправданием для многочисленных тяжких преступлений украинских силовиков.

 

"Этот "закон" делает легитимными военные преступления и развязывает Киеву руки в вопросах нарушения украинской же конституции", — добавил Захарченко.

 

Президент Украины, напомним, подписал закон о "реинтеграции" Донбасса во вторник, двадцатого февраля. Закон вступил в силу в момент публикации в издании "Голос Украины".

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости ДНР

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