В жилых домах Пекина установят платные лифты

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Жителей столицы Китайской Народной Республики заставили платить за пользование лифтами. Пока что не всех, но нововведение, по данным BBC News, стремительно распространяется по Пекину.

В данный момент платные лифты можно встретить на юге столицы — здесь есть большое количество старых многоэтажных домов, в которых изначально не были предусмотрены лифты.

Технология оплаты напоминает ту, которая применяется в общественном транспорте — для того, чтобы попасть в лифт, нужно поднести к специальному терминалу электронный билет. Со счета, к которому привязан билет, при этом списывается небольшая сумма — речь идет о 0.2 юаня. Это, если что, что-то около 1.8 рубля.

Некоторые жильцы относятся к появлению платных лифтов положительно. Хотя речь тут скорее идет о том, что лифты сами по себе — довольно удобная штука, а уж платные они или бесплатные — вопрос десятый.

Другие жители Пекина возмущены тем, что им установили платные лифты. "Кто-то катается в лифте бесплатно, а мне приходится платить! Это возмутительно! В месяц получится сто юаней (около девяти сотен российских рублей) — это, между прочим, уже довольно ощутимо", — говорит одна женщина.