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Президент Филиппин посоветовал отказаться от презервативов в разгар эпидемии ВИЧ

Среда, 21 Февраля 2018 13:07
Президент Филиппин посоветовал отказаться от презервативов в разгар эпидемии ВИЧ Фото из открытых источников

Филиппинский лидер Родриго Дутерте, считающий барьерную контрацепцию не нужной и "не приносящей удовлетворения", посоветовал гражданам своей страны отказаться от презервативов. Президента, при этом, совсем не смутил тот факт, что на Филиппинах наблюдается стремительное распространение ВИЧ.

 

"Посмотрим, например, на конфетки. Вы же любите конфетки? Ну так почему вы не едите их с обертками? Вот то же самое и с презервативами", — привел очевидно неудачную параллель Дутерте.

 

Согласно статистике, которую публикует Всемирная организация здравоохранения, в 2009 году на Филиппинах проживало около десяти тысяч ВИЧ-инфицированных. А к 2016 году их количество увеличилось до шестидесяти тысяч, то есть в пугающие шесть раз. 60 000 инфицированных на 100 000 000 жителей Филиппин — это, в общем-то, немного, однако скорость, с которой распространяется эпидемия ВИЧ по стране, вызывают у специалистов самые серьезные опасения.

 

Около 80 процентов филиппинцев — католики. Этим и можно объяснить тот факт, что на островах не очень-то жалуют презервативы — у резиновых изделий и католической церкви довольно непростые в исторической перспективе отношения.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Филиппины

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