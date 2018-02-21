Россияне могут получить вид на жительство в Финляндии за хорошую идею

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Гражданам Российской Федерации, которые задумываются о получении вида на жительство в Финляндии, стоит присмотреться к интересной программе, которую запустили власти последней. В Финляндии решили привлечь в страну стартаперов из России, Соединенных Штатов Америки, Индии и стран Африки.

Для того, чтобы поучаствовать в программе, необходимо, собственно, запустить на территории Финляндии какой-либо интересный стартап. Одним из обязательных требований, при этом, является наличие проработанного бизнес-плана.

Юкка Хяюрюнен, представитель Business Finland, заявил, что запуск программы был осуществлен просто для того, чтобы компенсировать некоторый "дефицит иммигрантов", наблюдаемый в бизнес-среде Финляндии.

В общем, если у вас есть какой-то проработанный стартап (желательно представляющий собой что-то более интересное, чем киоск с шаурмой), то Финляндия готова приютить вас вместе с ним.

По словам Хяюрюнена, приоритет в перспективной программе будет уделяться иностранным студентам, которые учатся в Финляндии в данный момент, однако после завершения учебы планируют остаться в стране навсегда.