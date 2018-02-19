СМИ в КНДР обвинили США в попытках разрушить межкорейские отношения‍

Фото из открытых источников

Северокорейские средства массовой информации обвинили Соединенные Штаты Америки в намерении препятствовать нормализации отношений между Северной и Южной Кореями. Ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове, как считают в КНДР, тоже лежит на США.

"Америка упорно продолжает осуществлять действия, направленные на подрыв процесса примирения между Корейской Народной Демократической Республикой и Республикой Корея. США, безусловно, поступают самым преступным образом, когда пытаются уничтожить наши попытки улучшить отношения с Югом", — цитируют западные СМИ прессу Северной Кореи, в частности, газету "Нодон синмун".

Газета (центральное партийное издание КНДР, между прочим), особенно подчеркивает тот факт, что улучшение отношений между двумя Кореями происходит довольно затруднительно в условиях, когда к Корейскому полуострову продолжают прибывать стратегические силы США.

"Как только олимпийский огонь погаснет, исчезнут и надежды на мир между Южной и Северной Кореей. Вашингтон начнет проводить военные ученые совместно с Сеулом, а мы столкнемся с новым витком эскалации ситуации", — уверены в КНДР.