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РФ: Мы ожидаем от США прекращения поддержки "пещерного национализма" на Украине

Понедельник, 19 Февраля 2018 08:17
РФ: Мы ожидаем от США прекращения поддержки &quot;пещерного национализма&quot; на Украине Фото из открытых источников

Москва в свете нападения националистов на здание Россотрудничества в Киеве ожидает от официальных лиц США прекращения поддержки "пещерного национализма" на Украине и в других странах Восточной Европы.

 

Об этом сообщается в распространенном в воскресенье заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

 

"Ожидаем от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма. Не только на Украине. Но и в других странах Восточной Европы. Это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма", - говорится в документе.

 

Как заявили в российской дипмиссии в Вашингтоне, "не исключено, что вдохновляются подобные действия [в Киеве] примером, который Вашингтон и подает, - захватами российской дипсобственности". "Россия обратилась в ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем, чтобы об этом варварстве знали все государства-участники ОБСЕ", - добавило посольство.

 

В воскресенье неонацистская группировка "Организация украинских националистов*" (ОУН) разбила окна и повредила дверь в здании Россотрудничества в Киеве, напоминает ТАСС. Выкрикивая антироссийские лозунги, националисты также напали на офисы Альфа-банка и Сбербанка России, расположенные рядом.

 

Ранее, 17 февраля, около 30 представителей националистической организации С14 ("Сич") и экстремисты из "Правого сектора*" совершили нападение на здание Российского центра науки и культуры. Они разрисовали стены черной и красной краской, а также осквернили российский флаг.

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги США и Россия последние новости Лента новостей Украины

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