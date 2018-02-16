Ряд стан обвинил Россию в создании вируса NotPetya

Правительство Австралии обвинило Российскую Федерацию в создании и распространении компьютерного вируса NotPetya. Обвинение высказал министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тэйлор.
"Основываясь на информации австралийских разведывательных агентств, и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу, что власти России поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент", — говорится в заявлении.
На этой неделе с обвинениями в адрес Москвы выступили в Лондоне и Вашингтоне. Так, накануне Белый дом заявил, что Россия создала вирус NotPetya. Днем ранее аналогичные предположения выдвинул госминистр британского МИД лорд Тарик Ахмад.
Кремль категорически отверг эти обвинения, назвав их бездоказательными и беспочвенными, пишет РИА Новости.
В июне прошлого года произошла глобальная атака вируса-вымогателя. Она поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Кибератаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.
Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые тем не менее не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.
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