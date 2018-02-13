В погранслужбе Украины подтвердили выдворение Саакашвили из страны

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и лидер партии "Движение новых сил" находился на территории Украины незаконно и был возвращен в Польшу, откуда прибыл в сентябре 2017 года (смотрите видео ниже).
Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушив отечественное законодательство", - говорится в сообщении ведомства.
В сентябре 2017 года Михаил Саакашвили приехал на Украину с территории Польши, воспользовавшись на границе помощью своих сторонников, напоминает ТАСС.
Пресс-секретарь ведомства Олег Слободян также заявил в эфире телеканала "112 Украина", что юридических оснований для возвращения Саакашвили на Украину нет.
Ранее в понедельник, как сообщила пресс-секретарь Татьяна Баграновская, Саакашвили был задержан людьми в камуфляжной форме в Киеве. Позже источник в киевском аэропорту Борисполь добавил, что лидер партии "Движение новых сил" вылетел на частном самолете из Украины в неизвестном направлении.
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