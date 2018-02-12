Михаил Саакашвили задержан в Киеве

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В Киеве задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил соратник политика, депутат Верховной рады Юрий Деревянко.

"Только что его похитили неизвестные с … ресторана "Сулугуни" в Киеве",- сказал Деревянко.

По его словам, это был спецназ. Депутат Рады не знает, куда именно увезли Саакашвили. Эту информацию РИА Новости подтвердил член коллегии министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Как заявил адвокат Павел Богомазов, Саакашвили задержала погранслужба. Он также не смог сказать, куда политика повезли.

"В задержании есть признаки незаконного выдворения, но это все незаконно, потому что оснований для выдворения нет", — заявил другой адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

Обвинения против Саакашвили

На Украине Саакашвили обвиняют в незаконном пересечении польско-украинской границы в начале сентября.

В конце октября миграционная служба отказалась предоставить Саакашвили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным. Саакашвили опротестовал вердикт, однако апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины.

В начале февраля министр юстиции Павел Петренко заявил, что генеральная прокуратура продолжит экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили.