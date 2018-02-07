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Все госструктуры Дагестана начали обыскивать

Среда, 07 Февраля 2018 16:27
Все госструктуры Дагестана начали обыскивать Фото из открытых источников

В Дагестане силовики проводят обыски в трех министерствах.

 

Спецслужбы работают в министерствах образования, финансов и здравоохранения.

 

"В них (обысках. — Прим. ред.) участвуют прикомандированные спецслужбы, а также группа прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука", — отметил собеседник агентства.

 

Источник не исключил, что за оперативными мероприятиями последуют задержания, сообщает РИА Новости.

 

Также сегодня начались обыски в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

 

Позднее в Минздраве опровергли информацию об обысках, заявив, что ведомство "работает в штатном режиме". В Минфине заявили, что у них идет" плановая проверка" со стороны Генпрокуратуры.

 

Борьба с коррупцией

 

В северокавказской республике, одном из самых бедных российских регионов, сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию задержали верхушку правительства — уже бывшего премьер-министра, двух его замов и министра образования.

 

Чиновников обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальные программы. Ущерб превысил 95 миллионов рублей. Накануне суд арестовал всех четверых задержанных.

 

Также задержаны мэр и главный архитектор Махачкалы.

 

Инициатива нового главы

 

По мнению экспертов, борьба с коррупцией в Дагестане началась с подачи нового врио главы республики Владимира Васильева. Он стал исключением среди новых губернаторов, большинство которых включились в работу без конфликтов с местными командами и радикальных шагов.

 

В одном из выступлений, уже будучи на новой должности, Васильев жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики, бюджет которой на 75% дотируется из федерального центра. Позднее он отправил правительство в отставку.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Дагестан

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Все госструктуры Дагестана начали обыскивать Все госструктуры Дагестана начали обыскивать В Дагестане силовики проводят обыски в трех министерствах. Спецслужбы работают в министерствах образования, финансов и здравоохранения. "В них (обысках. — Прим. ред.) участвуют прикомандированные спецслужбы, а также группа прокуроров под…
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