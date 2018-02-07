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Сестра Ким Чен Ына посетит Южную Корею в составе делегации КНДР‍

Среда, 07 Февраля 2018 11:31
Сестра Ким Чен Ына посетит Южную Корею в составе делегации КНДР‍ Фото из открытых источников

Олимпийские игры, которые вот-вот стартуют в южнокорейском Пхёнчхане, станут хорошим поводом для налаживания дипломатических связей между Южной и Северной Кореей — заявляют эксперты, комментирующие планируемый визит в ЮК Ким Ё Чжон — младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына.

 

Информацию о визите младшей сестры вождя КНДР в Южную Корею подтвердило Министерство объединения, существующее в последней.

 

"Север сообщает, что Ким Ё Чжон, которая занимает пост замначальника Отдела агитации и пропаганды Центрального комитета Трудовой партии Кореи, будет присутствовать в составе северокорейской делегации, которая посетит Республику Корея в рамках проведения Олимпиады. Кроме Ким Ё Чжон, в состав делегации, возглавляемой Ким Ён Намом, войдут еще два десятка высокопоставленных чиновников КНДР", — говорят в Министерстве объединения.

 

Делегация из КНДР, как отмечается, будет находиться на территории Южной Кореи с девятого по одиннадцатое февраля. Приезд чиновников КНДР на юг — очередное проявление потепления, которое фиксируется в отношениях Южной и Северной Кореи с начала 2018-го года. В рамках потепления, в частности, уже были достигнуты некоторые важные договоренности.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости КНДР

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