Берем пример с СССР: В США могут начать проводить военные парады

Американское военное ведомство изучает возможность проведения в США масштабных военных парадов с участием техники. Соответствующая инициатива, по данным Белого дома, была озвучена сорок пятым президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
"Президент стремится продемонстрировать поддержку, которую американское государство оказывает военнослужащим вооруженных сил. Ведь именно благодаря им наши граждане могут жить в безопасности. Для того, чтобы американцы могли выражать поддержку армии более явно, Пентагон рассматривает возможность проведения военных парадов на территории Америки", — заявил накануне официальный представитель Белого дома.
Дональд Трамп загорелся идеей проведения военных парадов после того, как поприсутствовал на параде, который проводился в Париже по случаю Дня взятия Бастилии. Тогда-то он и заявил лидеру Франции Эммануэлю Макрону о том, что хотел бы организовать нечто подобное в Штатах. Например — на День независимости США, который празднуется четвертого июля.
Военные парады, как необходимо отметить, довольно часто проводятся в США и сейчас, однако речь идет о парадах без участия техники.
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