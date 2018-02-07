Среда 07 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Берем пример с СССР: В США могут начать проводить военные парады

Берем пример с СССР: В США могут начать проводить военные парады

Среда, 07 Февраля 2018 11:18
Берем пример с СССР: В США могут начать проводить военные парады Фото из открытых источников

Американское военное ведомство изучает возможность проведения в США масштабных военных парадов с участием техники. Соответствующая инициатива, по данным Белого дома, была озвучена сорок пятым президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

 

"Президент стремится продемонстрировать поддержку, которую американское государство оказывает военнослужащим вооруженных сил. Ведь именно благодаря им наши граждане могут жить в безопасности. Для того, чтобы американцы могли выражать поддержку армии более явно, Пентагон рассматривает возможность проведения военных парадов на территории Америки", — заявил накануне официальный представитель Белого дома.

 

Дональд Трамп загорелся идеей проведения военных парадов после того, как поприсутствовал на параде, который проводился в Париже по случаю Дня взятия Бастилии. Тогда-то он и заявил лидеру Франции Эммануэлю Макрону о том, что хотел бы организовать нечто подобное в Штатах. Например — на День независимости США, который празднуется четвертого июля.

 

Военные парады, как необходимо отметить, довольно часто проводятся в США и сейчас, однако речь идет о парадах без участия техники.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости США

Главное за сутки
Все госструктуры Дагестана начали обыскивать Все госструктуры Дагестана начали обыскивать В Дагестане силовики проводят обыски в трех министерствах. Спецслужбы работают в министерствах образования, финансов и здравоохранения. "В них (обысках. — Прим. ред.) участвуют прикомандированные спецслужбы, а также группа прокуроров под…
Кремль получил список желающих вернуться в Россию бизнесменов Кремль получил список желающих вернуться в Россию бизнесменов У Кремля появился перечень российских предпринимателей, которые в силу различных причин вынуждены скрываться от российского правосудия за границей, однако хотят вернуться на родину. О появлении списка сообщил представителям прессы Дмитрий…
Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал SpaceX успешно произвела первый запуск своей новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. На сайте компании шла прямая трансляция с пусковой площадки на мысе Канаверал (смотрите видео ниже). Ракета стартовала в 15:45…

Читайте также
Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой Старший сын лидера Кубинской революции Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством, сообщила кубинская газета Granma. "Доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, который на протяжении нескольких месяцев находился под наблюдением группы врачей…
Минобороны РФ рекомендует США либо исключить полеты у границ России Минобороны РФ рекомендует США либо исключить полеты у границ России Как заявили в Минобороны России, маневры российского Су-27 в отношении американского EP-3 Aries были "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными" (смотрите видео ниже). Перехват самолета ВВС США российским истребителем над…
Во Франции открылся самый необычный бордель в мире Во Франции открылся самый необычный бордель в мире На территории французской столицы появился бордель, внутри которого вы не встретите живых проституток. Нет, мертвых работниц интимн-индустрии там тоже нет. Зато есть куклы. Да, в Париже есть бордель, в котором…
В Польше приняли закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте В Польше приняли закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте Сенат Польши принял поправки к закону об Институте национальной памяти Польши, которые вводят наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые…
Фото
Невероятная долина шаров в Казахстане Невероятная долина шаров в Казахстане

Почти три столетия ученые не могут найти четкое объяснение появления этого неординарного места в Каз...

Видео

 

Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите

Опрос

Как РФ ответить на публикацию "кремлевского доклада" США?

 

Анекдот дня

Родители с детства приучали меня к музыке, практически каждый день они просили исполнить марш "В свою комнату".

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.