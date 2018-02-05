Понедельник 05 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» СМИ: США намерены нарастить ядерные арсеналы

СМИ: США намерены нарастить ядерные арсеналы

Понедельник, 05 Февраля 2018 15:02
СМИ: США намерены нарастить ядерные арсеналы Фото из открытых источников

Надежды на тотальный отказ от ядерного оружия разрушаются, не успев как следует образоваться — в Соединенных Штатах Америки решили "модернизировать и восстанавливать" свой ядерный арсенал.

 

В администрации сорок пятого президента США Дональда Трампа уже давно, как отмечает издание politexpert.net, занимаются реформированием ядерной политики Америки. Теперь, когда соответствующие инициативы были доведены до более-менее презентабельного состояния, американское правительство заговорило о них во весь голос.

 

Упор, по замыслу американцев, будет делаться не на количественном наращивании ядерного потенциала, а на качественном. То есть, в США будут разрабатывать новые перспективные технологии, связанные с созданием ЯО и средств доставки для него. Кроме того, речь идет об удешевлении производства ЯО и разработке новых "легитимных" ядерных средств уничтожения.

 

В общем — ядерное оружие перестанет быть неким "орудием судного дня", существующим просто для стратегического сдерживания. В мире будущего, представления о котором существуют пока что только в головах у американских законодателей, ЯО будет применяться гораздо более широко, чем в современном мире. Что, безусловно, не сулит ничего хорошего.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости ядерное оружие

Главное за сутки
Врач Елена Мисюрина освобождена из-под стражи Врач Елена Мисюрина освобождена из-под стражи Мосгорсуд до вступления в законную силу приговора освободил из СИЗО врача-гематолога Елену Мисюрину. Ранее ее осудили на два года лишения свободы по делу о врачебной ошибке. "Удовлетворить жалобу защиты Мисюриной…
Погибшего в Сирии пилота представили к званию Героя России Погибшего в Сирии пилота представили к званию Героя России Пилота сбитого в Сирии Су-25 майора Романа Филипова представили к званию Героя России посмертно. Об этом сообщили в Минобороны России. В Сети появилось видео последнего боя пилота сбитого Су-25 с…
В МОК отказались пустить на Олимпиаду оправданных CAS россиян В МОК отказались пустить на Олимпиаду оправданных CAS россиян Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала в приглашении на ОИ-2018 13 российским спортсменам и двум тренерам, ранее пожизненно отстраненных от участия в играх за нарушение антидопинговых правил, но оправданных Спортивным…

Читайте также
США опубликовали «Кремлевский доклад» США опубликовали «Кремлевский доклад» Минфин США представил "кремлевский доклад", пишет ТАСС. В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов. Так, в "кремлевский список" включили премьер-министра Дмитрия…
Лаврову пришлось успокаивать сирийских оппозиционеров на конгрессе в Сочи Лаврову пришлось успокаивать сирийских оппозиционеров на конгрессе в Сочи Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось несколько раз просить успокоиться участников Конгресса сирийского национального диалога, которые прервали его выступление. Глава МИД зачитал делегатам послание от Владимира Путина, а затем выразил…
Опубликовано видео перехвата разведывательного самолета США у берегов Крыма Опубликовано видео перехвата разведывательного самолета США у берегов Крыма Военно-морские силы США опубликовали видеоролик перехвата российским истребителем Су-27 разведывательного самолета США у берегов Крыма (смотрите виде ниже). На видео видно как истребитель подлетает к американскому EP-3E Aries II к…
Европа готовится к торговой войне с Америкой Европа готовится к торговой войне с Америкой Если Соединенные Штаты Америки введут ограничения на поставки товаров из Европейского союза, последний ответит зеркальными мерами — пишет аналитическое агентство Bloomberg. По данным которого, ЕС будет готов к немедленному жесткому…
Фото
ТОП 10: Самые редкие животные в мире ТОП 10: Самые редкие животные в мире

Увы, многие виды животных стремительно идут к вымиранию. Основная причина — хозяйственная и промышле...

Видео

 

В Китае замерз тридцатиметровый водопад‍

Опрос

Как РФ ответить на публикацию "кремлевского доклада" США?

 

Анекдот дня

- Дорогой, а если бы я ушла к другому в обмен на миллион долларов, ты бы согласился?

- Ну, если можно платить в рассрочку - то ДА, КОНЕЧНО!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.