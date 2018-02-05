СМИ: США намерены нарастить ядерные арсеналы

Надежды на тотальный отказ от ядерного оружия разрушаются, не успев как следует образоваться — в Соединенных Штатах Америки решили "модернизировать и восстанавливать" свой ядерный арсенал.
В администрации сорок пятого президента США Дональда Трампа уже давно, как отмечает издание politexpert.net, занимаются реформированием ядерной политики Америки. Теперь, когда соответствующие инициативы были доведены до более-менее презентабельного состояния, американское правительство заговорило о них во весь голос.
Упор, по замыслу американцев, будет делаться не на количественном наращивании ядерного потенциала, а на качественном. То есть, в США будут разрабатывать новые перспективные технологии, связанные с созданием ЯО и средств доставки для него. Кроме того, речь идет об удешевлении производства ЯО и разработке новых "легитимных" ядерных средств уничтожения.
В общем — ядерное оружие перестанет быть неким "орудием судного дня", существующим просто для стратегического сдерживания. В мире будущего, представления о котором существуют пока что только в головах у американских законодателей, ЯО будет применяться гораздо более широко, чем в современном мире. Что, безусловно, не сулит ничего хорошего.
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