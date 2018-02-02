В МВФ назвали условия возобновления финансирования Украины‍

Если власти Украины намереваются продолжать получать финансирование от Международного валютного фонда, то им следует как можно скорее разработать и принять законодательные акты об антикоррупционном суде, а также привести в соответствие с рыночным уровнем цены на энергоносители. В частности — на газ.
Соответствующее заявление сделал накануне Йоста Люнгман, руководитель украинского представительства МВФ. Люнгман отметил, что требования фонда являются вполне выполнимыми, поэтому украинскому правительству необходимо просто работать, а не жаловаться непонятно на что.
"Украина должна контролировать уровень инфляции, удерживая его в допустимых пределах. Украинскую экономику, соответственно, нужно делать более конкурентоспособной. И эта задача, как видно, выполняется уже сейчас — Национальный банк Украины увеличил учетную ставку и приняли меры для поддержки гибкого курса валюты", — сказал Люнгман.
Для того, чтобы защитить украинскую экономику от негативного воздействия внешних факторов, стране, по словам представителя МВФ, нужно увеличить международные резервы с девятнадцати до тридцати миллиардов долларов США.
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