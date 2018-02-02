Лавров: К конфликту в Ливии привела интервенция НАТО

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Начальник Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил Североатлантический Альянс в начале конфликта в Ливии, печальные последствия которого страна испытывает до сих пор.

"Когда конфликт в Ливии еще только начинался, Россия твердо выступала за его разрешение при помощи организации всестороннего национального диалога. К сожалению, у наших "партнеров" из НАТО были несколько другие цели. Ливия, в итоге, была практически разрушена в результате действий, началом которых стала интервенция НАТО" — заявил глава российского МИД в ходе переговоров со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано.

Лавров отметил, что конфликт в Ливии в итоге привел к серьезнейшим проблемам для Европы в целом и Италии в частности, которые просто захлестнула волна нелегальной миграции.

"Когда началась агрессия НАТО, Ливия превратилась в огромную серую территорию, через которую пошли боевики", — добавил глава МИД РФ.

Ливия, напомним, существует в условиях острого кризиса после того, как лидера страны Муаммара Каддафи свергли и убили в 2011 году. В государстве образовалось фактическое двоевластие, в образовании которого снова-таки виноват Запад.